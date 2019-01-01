Жена Эмина Агаларова Алена Гаврилова родила дочь

Незадолго до наступления Нового года супруга певца Эмина Агаларова Алена Гаврилова родила дочь. В момент появления дочери на свет артист не мог находится рядом с любимой. В праздничную ночь певец работал.

У Эмина Агаларова двое детей от брака с дочерью азербайджанского президента Лейла Алиева — Мика и Али, а также приемная дочка Амина. Амину удочерила Лейла, а потом и Эмин. Они живут в Баку.

Певец часто летает в Азербайджан, чтобы побывать с сыновьями и приемной дочкой.

Отец Эмина Агаларова Арас Агаларов подтвердил, что сын подарил ему внучку, - сообщает "Комсомольская правда".

Новоиспеченные родители пока не оповестили в соцсетях о рождении дочери.