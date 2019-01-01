//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Сад и огород

//Шоу-бизнес 13+

Пугачева опубликовала фото детей в шубках - Лиза - в белой, Гарри - в черной

1 января 2019, 12:57 [ «Аргументы Недели» ]

Пугачева опубликовала фото детей в шубках - Лиза - в белой, Гарри - в черной
фото: globallookpress.com

Алла Пугачева опубликовала фото своих очаровательных детей - двойняшек Лиза и Гарри. Малыши, наряженные в шубки, поздравляют с Новым годом.  Поклонники Примадонны, подписанные на ее Инстаграм, отметили про Гарри и Лизу: "Кай и Герда) как будто из сказки".

"Барин и барыня)))) милые!", - отметил другой комментатор.
"Мы и все дети России хотим жить под мирным небом.Дедушка Мороз,Избавь нас от ВОЙН и ВРАНЬЯ,от греховной ГОРДЫНИ и ложных АМБИЦИЙ.Пусть всегда будет МАМА,пусть всегда будет ПАПА,пусть всегда будет МИР!!", - пожелали дети Аллы Борисовны и Максима Галкина.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)30 Дек 2018 в 11:03 PST

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

ИЧ

//Новости СМИ2

//Общество

Почему Митрополит Рязанский Марк раскритиковал фильм "Ирония судьбы"

Почему Митрополит Рязанский Марк раскритиковал фильм "Ирония судьбы"

Православный священник, митрополит Рязанский и Михайловский Марк (в миру Сергей Головков) раскритиковал легендарный фильм "Ирония судьбы или С легким паром".

//Общество

Путин выразил соболезнования семьям погибших в Магнитогорске

Путин выразил соболезнования семьям погибших в Магнитогорске

Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших в Магнитогорске из-за врыва в жилом доме в Магнитогорске. На данный момент известно о восьми жертах обрушения секции многоквартирного дома.

//В мире

В Раде сравнили рацион украинцев с питанием в блокадном Ленинграде

В Раде сравнили рацион украинцев с питанием в блокадном Ленинграде

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович сравнил рацион украинцев с питанием жителей блокадного Ленинграда. По словам политика, Киев жертвует здоровьем граждан, чтобы получить очередной транш МВФ.

//Общество

В России законно увеличен срок временного пребывания украинцев из ДНР и ЛНР

В России законно увеличен срок временного пребывания украинцев из ДНР и ЛНР

В России до 180 суток увеличен срок временного пребывания украинцев, постоянно проживающих в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины.

//Общество

Список продуктов, которые не подходят для закуски алкоголя

Список продуктов, которые не подходят для закуски алкоголя

В ближайшие часы россияне начнут отмечать Новый год. Далеко не все могут отказаться от алкогольных напитков в новогоднюю ночь. Самое распространенное заболевание, которое диагностируют бригады "скорой" - панкреатит.

//Новости МирТесен



//В мире

Порошенко опубликовал поздравление с Новым годом в Тwitter и его раскритиковали

Порошенко опубликовал поздравление с Новым годом в Тwitter и его раскритиковали

Президент Украины Петр Порошенко стал как президент США Дональд Трамп, частенько общаться в соцсетях. В Тwitter он поздравил украинский народ с Новым годом. Но его поздравление многие граждане Украины не оценили.

//Общество

Обрушение моста в парке Горького попало на видео

Обрушение моста в парке Горького попало на видео

Обрушение деревянного моста в парке Горького в Москве попало на видео. Люди упали с высоты несколько метров на других людей. Пострадали 13 человек. Серьезных травм у пострадавших не диагностировано.

//Шоу-бизнес

Названа причина, по которой фабрикантку Сашу Савельеву заменяли на концертах

Названа причина, по которой фабрикантку Сашу Савельеву заменяли на концертах

Названа причина, по которой певицу Сашу Савельеву заменила девушка на концертах группы "Фабрика". Оказывается, Савельева немного приболела. У нее было много забот перед новогодними праздниками.

//Шоу-бизнес

Пугачева опубликовала фото детей в шубках - Лиза - в белой, Гарри - в черной

Пугачева опубликовала фото детей в шубках - Лиза - в белой, Гарри - в черной

Алла Пугачева опубликовала фото своих очаровательных детей - двойняшек Лиза и Гарри. Малыши, наряженные в шубки, поздравляют с Новым годом. Поклонники Примадонны отметили про Гарри и Лизу: "Кай и Герда".

//Шоу-бизнес

Волочковой надарили на Новый год банные принадлежности - ФОТО после бани

Волочковой надарили на Новый год банные принадлежности - ФОТО после бани

Балерина Анастасия Волочкова - большая любительница бани, парится круглый год. После парилки артиста любит окунуться в ледяную купель или упасть в сугроб. О пристрастиях балерины знают ее поклонники.

//Шоу-бизнес

Жена Эмина Агаларова Алена Гаврилова родила дочь

Жена Эмина Агаларова Алена Гаврилова родила дочь

Незадолго до наступления Нового года супруга певца Эмина Агаларова Алена Гаврилова родила дочь. В момент появления дочери на свет артист не мог находится рядом с любимой. В праздничную ночь певец работал.

//Новости партнеров

//Общество

Три маленьких мальчика и четверо взрослых погибли при пожаре в Орске

Три маленьких мальчика и четверо взрослых погибли при пожаре в Орске

Страшная трагедия произошла в первый день нового года в городе Орск Оренбургской области. В результате пожара в жилом доме погибли сразу семь человек - целая семья с маленькими детьми и их гости.

//В мире

Латвия: с Новым годом, Россия!

Латвия: с Новым годом, Россия!

Резонный вопрос, а зачем встречать Новый год дважды? Дело в том, что существует разница во времени: в Москве на один час больше, чем в Риге. Интересно то, что многие латвийцы начинают отмечать Новый год уже в 23.00, когда с голубого экрана их поздравляет президент России Владимир Путин.

//В мире

Виктор Ющенко подозревает, что украинцев возвращают в XVII век

Виктор Ющенко подозревает, что украинцев возвращают в XVII век

Бывший президент Украины Виктор Ющенко считает, что действую украинские власти возвращают свой народ в XVII век. На Украине с 1 ноября 2018 года были повышены цены на газ для населения.

//Общество

2 января из-за взрыва в Магнитогорске объявлен днем траура в Челябинской области

2 января из-за взрыва в Магнитогорске объявлен днем траура в Челябинской области

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский объявил 2 января 2019 года день траура по погибшим от взрыва в Магнитогорске. По последней информации на утро 1 января, из под завалов извлекли тела 8 погибших.

//Общество

О важных изменениях для россиян с 1 января 2019 года

О важных изменениях для россиян с 1 января 2019 года

С 1 января 2019 года в жизни россиян начнутся важные изменения. Вырастут акцизы на бензин и на дизельное топливо. Самозанятые россияне должны будут выплачивать государству 4% от суммы дохода.

//Общество

C 1 января вступил в силу закон об изменении пенсионного возраста

C 1 января вступил в силу закон об изменении пенсионного возраста

С 1 января 2019 года в России вступил в силу закон об изменении пенсионного возраста. Пенсионный возраст повышен с 55 лет до 56 для женщин и с 60 лет до 61 года для мужчин.

//В мире

На Украине телеканал передвинул поздравление Порошенко из-за Зеленского

На Украине телеканал передвинул поздравление Порошенко из-за Зеленского

На Украине телеканал впервые в истории передвинул новогоднее поздравление президента страны. Канал "1+1" вместо обращения Петра Порошенко сначала пустил обращение артиста - комика Владимира Зеленского.

//Общество

Новогоднее обращение к россиянам Владимира Путина

Новогоднее обращение к россиянам Владимира Путина

Новогоднее обращение к россиянам президента РФ Владимира Путина опубликовано на сайте Кремля. Прздравляя жителей России с Новым годом, российский лидер коротко подвел итоги и рассказал о планах.

//Новости СМИ2

//Политика

Президент Беларуси не упомянул Россию в новогоднем поздравлении

Президент Беларуси не упомянул Россию в новогоднем поздравлении

Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе своего новогоднего обращения к жителям республики не упоминул Россию. Лукашенко призвал белоруссов всячески укреплять государственность Беларуси.

//Общество

Появились подробности об инциденте в Парке Горького в Москве

Появились подробности об инциденте в Парке Горького в Москве

Появились подробности об инциденте в новогоднюю ночь в Парке Горького в Москве. СМИ написали об обрушении моста в парке в центре столицы и о нескольких пострадавших при этом.

//Общество

МЧС: на утро 1 января известно о семи погибших в Магнитогорске

МЧС: на утро 1 января известно о семи погибших в Магнитогорске

В МЧС сообщили информацию о погибших в результате ЧП в жилом многоквартирном деме в Магнитогорске Челябинской области. На 7 часов утра (мск) 1 января 2019 года известно о семи погибших. Детей среди них нет.

//В мире

Украинский шоумен Владимир Зеленский сделал важное заявление

Украинский шоумен Владимир Зеленский сделал важное заявление

Украинский шоумен Владимир Зеленский сделал важное заявление в последние минуты 2018 года. "Я иду в президенты Украины", - сказал он. На Украине 31 декабря стартовала избирательная кампания.

//Общество

Зачем мы встречаем Новый год по китайскому календарю?

Зачем мы встречаем Новый год по китайскому календарю?

Астрологи взахлёб говорят о предстоящем 2019 годе Свиньи. Диетологи, нумерологи и конспирологи предупреждают, чтобы на столе не было ни свинины, ни колбасы, ни всего того, что может обидеть это благородное животное. Но почему-то мы забыли, что по славянскому календарю наступает год Парящего орла.

//Общество

Ганапольский предрек мгновенное исчезновение Крымского моста в случае войны

Ганапольский предрек мгновенное исчезновение Крымского моста в случае войны

Известный журналист, работающий сейчас в Украине, в эфире российской радиостанции высказал крайне провокационную позицию.

//Общество

В списке людей, которые могут оставаться под завалами в Магнитогорске, есть дети

В списке людей, которые могут оставаться под завалами в Магнитогорске, есть дети

Пропавшими после взрыва газа в доме Магнитогорска числятся 35 человек, в том числе семеро детей. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский уточнил, что среди них - семь детей.

//Общество

Найдено тело девушки, убитой попутчиком, найденным через BlaBlaCar

Найдено тело девушки, убитой попутчиком, найденным через BlaBlaCar

В Серпуховском районе Московской области найдено тело 29-летней девушки, директора Burger King Ирины Ахматовой пропавшей по пути в Тулу, после того как она взяла с собой попутчика.

//Шоу-бизнес

Алена Апина и Таня Иванова восхитили публику в мини-шортах и ботфортах

Алена Апина и Таня Иванова восхитили публику в мини-шортах и ботфортах

Певицы Алена Апина и Татьяна Иванова работали вместе в группе "Комбинация" и недавное "зажгли" на концерте. Поклонники восхищены, как выглядели звезды 90-х в мини-шортиках и высокий сапогах - ботфортах.

//Общество

Датчики в стене между Украиной и Россией настроены на движение и вибрацию

Датчики в стене между Украиной и Россией настроены на движение и вибрацию

Конструкция, высотой 2 метра 10 сантиметров была возведена в рекордный срок, а технические объекты прослужат 30 лет.

//Общество

Путин поручил создать правкомиссию по ликвидации последствий ЧП на Урале

Путин поручил создать правкомиссию по ликвидации последствий ЧП на Урале

Президент РФ Владимир Путин по прибытии в Магнитогорск в штабе МЧС на месте трагедии провёл оперативное совещание. Он поручил создать правительственную комиссию по ликвидации последствий взрыва газа в доме.

//Шоу-бизнес

Алиса Салтыкова перепела песню - хит, исполняемый ее мамой Ириной Салтыковой

Алиса Салтыкова перепела песню - хит, исполняемый ее мамой Ириной Салтыковой

Певица Ирина Салтыкова постоянно восхищается своей дочерью Алисой и выкладывает видео в Инстаграм. Алиса Салтыкова получила высшее образование в Англии, но недавно вернулась в Россию.

//Расследования

Под завалами дома в Магнитогорске могут находиться десятки людей

Под завалами дома в Магнитогорске могут находиться десятки людей

Под завалами дома в Магнитогорске, в котором 31 декабря ранним утром произошел взрыв бытового газа, могут находиться десятки людей. Пока неизвестна судьба 38 человек, прописанных в разрушенных взрывом квартирах.

//Шоу-бизнес

Анжелика Варум и Леонид Агутин проведут новогоднюю ночь не вместе

Анжелика Варум и Леонид Агутин проведут новогоднюю ночь не вместе

Музыкант Леонид Агутин и его супруга певица Анжелика Варум проведут новогоднюю ночь не вместе. Агутину предстоят выступления. Анжелика отдохнет в одиночестве, с кошкой.

//Общество

Владимир Путин вылетел в Магнитогорск

Владимир Путин вылетел в Магнитогорск

Президент РФ Владимир Путин срочно вылетел в Магнитогорск, в котором 31 декабря утром в жилом доме произошел взрыв газа. Глава государства у вылетел к месту трагедии из Сочи, сообщает «URA.RU».

//Расследования

Подозреваемый в убийстве попутчик Ирины Ахматовой дал признательные показания

Подозреваемый в убийстве попутчик Ирины Ахматовой дал признательные показания

Мужчина, задержанный по подозрению в убийстве директора Burger King Ирины Ахматовой, признался в совершении преступления. 39-летнего мужчину зовут Виталий. Он из Ярославля. Убийство спланировал.

//Происшествия

В Госдуме высказались насчет задержания в Москве гражданина США

В Госдуме высказались насчет задержания в Москве гражданина США

Днем в понедельник, 31 декабря, зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный прокомментировал задержание в Москве гражданина Соединенных Штатов Америки.

//Происшествия

Один из пострадавших в Магнитогорске находится в крайне тяжелом состоянии

Один из пострадавших в Магнитогорске находится в крайне тяжелом состоянии

В понедельник, 31 декабря, из Магнитогорская пришла очередная неутешительная новость. Согласно последней информации, один пострадавший при взрыве газа в жилом доме находится в крайне тяжелом состоянии.

//Происшествия

Медведев выразил соболезнования родным и близким погибших в Магнитогорске

Медведев выразил соболезнования родным и близким погибших в Магнитогорске

Днем в понедельник, 31 декабря, российский премьер-министр Дмитрий Медведев выразил соболезнования родственникам и близким погибших в ходе взрыва бытового газа в жилом доме в Магнитогорске.

//В мире

Порошенко: 2018 был годом "больших испытаний и побед"

Порошенко: 2018 был годом "больших испытаний и побед"

Президент Украины Петр Порошенко в понедельник, 31 декабря, подвел итоги уходящего года. По словам политика, это был год не только "больших испытаний", но также "больших достижений и побед".

//Сможем вместе

Тимофей Кургин: Главное, то, что оставишь после себя

Тимофей Кургин: Главное, то, что оставишь после себя

Сегодня мы расскажем о деятельности благотворительного фонда «Русский лес» из Иркутска. Как фонду из Сибири удаётся проводить мероприятия мирового уровня? Как они привлекают звёзд мирового масштаба на свои ивенты?

//Происшествия

В сети опубликовано видео взрыва в жилом доме в Магнитогорске

В сети опубликовано видео взрыва в жилом доме в Магнитогорске

Днем в понедельник, 31 декабря, в сети появилась видеозапись, на которой запечатлен момент взрыва бытового газа в жилом доме в Магнитогорске. Ролик, о котором идет речь, длится всего четыре секунды.

//Общество

Британский посол поздравил россиян с Новым годом на русском языке

Британский посол поздравил россиян с Новым годом на русском языке

Посол Британии в России Лори Бристоу поздравил граждан РФ с наступающим Новым годом на русском языке. Дипломат пообещал превратить "вызовы" в отношениях двух стран в возможности для укрепления связей.

//Общество

В Москве на первый день нового года объявили "желтый" уровень погодной опасности

В Москве на первый день нового года объявили "желтый" уровень погодной опасности

На первый день нового года в Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности. Соответствующую информацию утром в понедельник, 31 декабря, предоставили специалисты Гидрометцентра.

//Общество

В Крыму в торговых центрах - аншлаг

В Крыму в торговых центрах - аншлаг

Предпраздничная суета – необходимость закончить приготовления к самому яркому празднику года – закономерно приводит к бытовым сложностям.

//Наука

Китайские ученые назвали лучшее средство от похмелья

Китайские ученые назвали лучшее средство от похмелья

Китайские ученые назвали лучшее средство для борьбы с похмельем. Нестандартный эксперимент, согласно последней информации источников, проводили научные сотрудники Университета Сунь Ятсена.

//Шоу-бизнес

Лиза и Гарри Галкины попросили Деда Мороза, чтобы не было войн и вранья

Лиза и Гарри Галкины попросили Деда Мороза, чтобы не было войн и вранья

Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина направили свое самое главное пожелание Деду Морозу. Лиза и Гарри Галкины попросили главного волшебника нашей страны, чтобы в мире не было войн и вранья.

//Общество

Испытания новейшего танка "Армата" начнутся в будущем году

Испытания новейшего танка "Армата" начнутся в будущем году

В Минобороны в понедельник, 31 декабря, сообщили, что в 2019 году начнутся испытания новейшего российского танка Т-14 "Армата". Эта машина является единственным в мире танком послевоенного поколения.

//Происшествия

Количество погибших при взрыве газа в Магнитогорске увеличилось до четырех

Количество погибших при взрыве газа в Магнитогорске увеличилось до четырех

Утром в понедельник, 31 декабря, поступили неутешительные новости из Магнитогорска. Согласно последней информации, количество погибших в ходе взрыва бытового газа в жилом доме возросло до четырех.

//Происшествия

В Москве за шпионаж задержали гражданина США

В Москве за шпионаж задержали гражданина США

В Москве в ходе проведения шпионской акции был задержан гражданин США Пол Уилан. Центр общественных связей ФСБ РФ в понедельник отметил, что по факту случившегося уже возбудили уголовное дело.

//Общество

В Крыму назвали открывшийся участок трассы "Таврида" настоящей "дорогой жизни"

В Крыму назвали открывшийся участок трассы "Таврида" настоящей "дорогой жизни"

Депутат Государственного совета Республики Крым Владислав Ганжара утром в понедельник, 31 декабря, оценил открытие движения на 85-километровом участке первой очереди федеральной трассы "Таврида".

//Наука

Ученые рассказали, как не набрать вес на новогодних каникулах

Ученые рассказали, как не набрать вес на новогодних каникулах

Ученые из Великобритании рассказали, как не набрать вес во время длительных новогодних праздников. Оказалось, что существует несколько приемов, которые позволят сохранить фигуру после обильных трапез.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры