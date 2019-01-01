Пугачева опубликовала фото детей в шубках - Лиза - в белой, Гарри - в черной

Алла Пугачева опубликовала фото своих очаровательных детей - двойняшек Лиза и Гарри. Малыши, наряженные в шубки, поздравляют с Новым годом. Поклонники Примадонны, подписанные на ее Инстаграм, отметили про Гарри и Лизу: "Кай и Герда) как будто из сказки".

"Барин и барыня)))) милые!", - отметил другой комментатор.

"Мы и все дети России хотим жить под мирным небом.Дедушка Мороз,Избавь нас от ВОЙН и ВРАНЬЯ,от греховной ГОРДЫНИ и ложных АМБИЦИЙ.Пусть всегда будет МАМА,пусть всегда будет ПАПА,пусть всегда будет МИР!!", - пожелали дети Аллы Борисовны и Максима Галкина.