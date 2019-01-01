Названа причина, по которой фабрикантку Сашу Савельеву заменяли на концертах
1 января 2019, 11:35 [ «Аргументы Недели» ]
Названа причина, по которой певицу Сашу Савельеву заменила девушка на концертах группы "Фабрика".
Оказывается, Савельева немного приболела. У нее было много забот перед новогодними праздниками.
И большая нагрузка. Артистка не справилась с предновогодней суетой и заболела, - сообщает teleprogramma.pro. Саша Савельева - супруга актера Кирилла Сафонова. Они практически коллеги, у каждого насыщенный рабочий график.
Солистка "Фабрики" и сама расстроилась, что заболела в канун Нового года. Саша пообещала фанатам как можно скорее привести себя в форму.
Фанаты подопечных Игоря Матвиенко были огорчены, когда не увидели свою любимую исполнительницу Сашу Савельеву на последних концертах группы "Фабрика". Вместо Александры с Ириной Тоневой и Александрой Поповой выступала другая певица. Появились разные слухи.
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