Названа причина, по которой фабрикантку Сашу Савельеву заменяли на концертах

Названа причина, по которой певицу Сашу Савельеву заменила девушка на концертах группы "Фабрика".

Оказывается, Савельева немного приболела. У нее было много забот перед новогодними праздниками.

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И большая нагрузка. Артистка не справилась с предновогодней суетой и заболела, - сообщает teleprogramma.pro. Саша Савельева - супруга актера Кирилла Сафонова. Они практически коллеги, у каждого насыщенный рабочий график.

Солистка "Фабрики" и сама расстроилась, что заболела в канун Нового года. Саша пообещала фанатам как можно скорее привести себя в форму.

Фанаты подопечных Игоря Матвиенко были огорчены, когда не увидели свою любимую исполнительницу Сашу Савельеву на последних концертах группы "Фабрика". Вместо Александры с Ириной Тоневой и Александрой Поповой выступала другая певица. Появились разные слухи.