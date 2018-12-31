Ксения Алферова заявила, что каждый год, 30 декабря, она с подругой ходит в баню

Знаменитая российская актриса Ксения Алферова призналась, что каждый год, 30 декабря, она с подругой ходит в баню. Артистка отметила, что хотела бы посещать это заведение чаще, но график не позволяет.

Ксения уточнила, что ей невероятно жарко в бане, однако она терпит и полностью доверяет опытному парильщику. Алферова добавила, что после процедур все тело расслабляется и буквально говорить своему хозяину "спасибо", передает портал teleprogramma.pro.

Многие поддержали актрису в ее стремлении чаще посещать баню и заметили, что ее традиция очень напоминает времяпрепровождение героев культового новогоднего фильма "Ирония судьбы, или с Легким паром!".