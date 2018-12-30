Поклонники не узнали Лолиту без макияжа

Поклонники певицы Лолиты не узнали ее на новом снимке, где она позирует вместе с известной юмористкой Екатериной Скулкиной. Дело в том, что на фотографии артистка запечатлена без грамма косметики на лице.

На снимке Лолиту можно увидеть в обычном пуховике, без накрашенных глаз и губ. Некоторые подписчики отметили, что сначала даже не поняли, кто сидит рядом с Екатериной и лишь впоследствии по роскошным черным волосам узнали популярную певицу, передает teleprogramma.pro.

Поклонникам Лолиты показалось, что без грима их любимая артистка выглядит значительно моложе и порекомендовали ей чаще отдыхать от макияжа.