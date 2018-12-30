Известную российскую бизнесвумен Яну Рудковскую раскритиковали за чрезмерно роскошную елку. Женщина продемонстрировала снимок новогоднего дерева, обильно увешанного золотыми и зелеными шарами.

Яна отметила, что у них дома две елки: одна "общая", а другая для маленького Саши. Подписчики, однако, не оценили наряженное дерево. По мнению некоторых, издалека оно напоминает просто гору игрушек. Другие обвинили Рудковскую в тяге к излишествам и роскоши.

Преданные поклонники Яны, однако, подняли ей настроение, отметив, что елка на самом деле очень красивая, а у самой Рудковской прекрасный вкус.