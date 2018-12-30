Максим Галкин показал, как его дети готовятся к Новому году

Известный российский артист и телеведущий Максим Галкин продемонстрировал трогательное видео, на котором запечатлены его пятилетние дети Лиза и Гарри, которые готовятся к празднованию Нового года.

В ролике можно увидеть, как сын Галкина преподносит папе подарок: самостоятельно сделанных из бумаги "майских жуков". Кроме того показано, как Гарри и Лиза играют в "мастера" и "мастерицу", которые помогают родителям по дому.

Поклонники пришли в восторг, поскольку дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой растут невероятно забавными, воспитанными и, конечно, красивыми. Подписчики в очередной раз восхитились сходством Лизы и примадонны российской эстрады и отметили, какие у нее роскошные волосы.