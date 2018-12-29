Екатерина Климова потрясающе выглядит в сером платье и сапогах-ботфортах

Актриса Екатерина Климова потрясающе выглядит в серо-жемчужном нарядном платье и сапогах-ботфортах на высоких каблуках. Климова - многодетная мама, воспитывает двух дочек и двоих сыновей. Как никто другой актриса готовится к Новому году и зимним каникулам.

В преддверии Нового года Екатерина сделал праздничную фотосессию и опубликовала фото в соцсети.

Вот актриса в сером платье.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ekaterina Klimova (@klimovagram)14 Дек 2018 в 4:11 PST



А это потрясающие ноги.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ekaterina Klimova (@klimovagram)28 Дек 2018 в 4:42 PST

Подтвердим, видели в театре, во втором ряду партера сидели - ноги и фигура у 40-летней Екатерины безупречны.

У детей актрисы в последние дни декабря проходят утренники, балы вечеринки.