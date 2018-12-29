Екатерина Климова потрясающе выглядит в сером платье и сапогах-ботфортах
29 декабря 2018, 20:59 [ «Аргументы Недели» ]
Актриса Екатерина Климова потрясающе выглядит в серо-жемчужном нарядном платье и сапогах-ботфортах на высоких каблуках. Климова - многодетная мама, воспитывает двух дочек и двоих сыновей. Как никто другой актриса готовится к Новому году и зимним каникулам.
В преддверии Нового года Екатерина сделал праздничную фотосессию и опубликовала фото в соцсети.
Вот актриса в сером платье.
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А это потрясающие ноги.
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Подтвердим, видели в театре, во втором ряду партера сидели - ноги и фигура у 40-летней Екатерины безупречны.
У детей актрисы в последние дни декабря проходят утренники, балы вечеринки.