Блогер Лена Миро раскритиковала Валентина Юдашкина и ноги его дочери

Блогер Лена Миро вечно кого-то критикует и ругает. Перед Новым годом под критику этой дамочки попались модельер Валентин Юдашкин и его единственная дочь Галина, певицы Лолита Милявская и Вера Брежнева, телеведущая Анфиса Чехова. Интересно, есть ли для скандальной блогерши авторитеты?

Лена Миро полагает, что "то, что Юдашкин является признанным авторитетом в вопросах моды, вовсе не означает, что он в этой моде шарит". По ее словам "в моде Юдашкин разбирается, как свинья в апельсинах". "Юдашкин просто одевал бесформенную Пугачёву в бесформенные балахоны, и та ввела его в сельскую дискотеку российского шоубиза. Не более того", - оценила блогер Юдашкина. Но она считает модельера хорошим человеком.

У Галина Юдашкиной, по мнению Лены Миро, слишком короткие ноги, а она носит неправильные брюки. Блогер на своей странице в ЖЖ опубликовала несколько фоток Галины Юдашкиной и написала: "Ноги Галины - это не то, что нужно подчёркивать. Короткие ноги не нужно делать ещё короче. Это - аксиома, понятная третьекласснику",- и добавила возмущённо: "Почему Гале об этом не скажет папа-кутюрье, чья главная задача - делать женщин красивее?" "Красивее - значит: скрывать недостатки и подчёркивать достоинства", - пояснила блогер.

Лолита Милявская возмутила Лену Миро словами об украинском Крыме. "Сначала шутиха заявила, что Крым для неё был и остаётся территорией Украины, а когда у наших ура-патриотов подгорело от этого заявления, Лолита стала оправдываться, что, мол, вообще не то имела ввиду", - заметила блогер.