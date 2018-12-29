Герцогиня Сассекская Меган Маркл на момент бракосочетания с членом королевской семьи, британским принцем Гарри могла уже находиться "в положении". Об этом пишет журнал "Hello!".

Жена принца Гарри, 37-летняя американская актриса Меган Маркл могла выйти замуж уже беременной. Волну слухов об этом вызвала фраза, вскользь оброненная Меган на службе в церкви Святой Магдалины.

"Мы почти у цели", - сказал герцогиня. Очевидцы расценили это, как намек на скорое рождение первенца. В свою очередь, это может означать, что Меган Маркл приблизительно на 8-9 месяце беременности.

Напомним, пышное венчание принца Гарри и герцогини Сассекской состоялось 7 месяцев назад - в мае. Впрочем, никаких комментариев от самой Маркл относительно истинного смысла ее слов пока не поступало.