Анджелина Джоли может променять кино на политику

Известная американская актриса Анджелина Джоли рассказала, что задумывается о политической карьере, но пока точно не знает, к чему её приведут эти мысли. Звезда признаётся, что всегда старается быть там, где сможет быть полезной.



О своих размышлениях Джоли поведала в интервью телерадиокомпании ВВС, сообщает Мир24. В процессе беседы американская актриса обсудила внутреннюю политику Соединённых Штатов, проблему сексуального насилия, затронула тему социальных сетях, и высказала своё мнение по поводу разгоревшегося во всем мире кризиса с беженцами.



Джоли заявила, что всегда старается присутствовать там, где она нужна. Звезда поделилась, что именно с этого начиналось её сотрудничество с ООН. "Когда я начала сотрудничать с ООН, работала в полевых условиях. Мне казалось, что я нужна именно там. Позднее поняла, что кто-то после меня едет в Вашингтон и объясняет все происходящее там. Но я тоже могу этим заниматься", - отмечает актриса.