СМИ: актер Александр Головин скрывает внебрачную дочь

29-летний актер Александр Головин, прославившийся своими ролями в сериале "Кадетство" и фильме "Елки", скрывает внебрачную дочь. Соответствующую информацию сегодня предоставили журналисты.

Согласно некоторым данным, 32-летняя танцовщица по имени Светлана Белогурова восемь месяцев назад родила дочь Оливию, которую Головин категорически отказывается признавать. Как сообщает "СтарХит", женщина обратилась за помощью к адвокату Екатерине Гордон. Отмечается, что актер не хочет платить алименты и игнорирует все звонки.

Александр пока никак не прокомментировал эту информацию. Он не касается данной темы в соцсетях и оставляет без ответов вопросы поклонников.