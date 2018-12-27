Кинокритик объяснил, почему Трамп не позволит Кевину Спейси вернуться на экраны

Американский актер Кевин Спейси выложил в своем Twitter видеообращение от лица героя сериала «Карточный домик». Оно было записано спустя несколько дней после досудебного слушания об изнасиловании актёром подростка. Об этом сообщает ТАСС.

Кинокритик Давид Шнейдеров объяснил, сможет ли известный актер и сценарист вернуться на экраны, пишет НСН.

«Ситуации, которая произошла в Голливуде, сейчас раздута до омерзения. Однако, если вспомнить всех тех людей, против которых выдвинуты обвинения в харассменте (Кевина Спейси, Харви Вайнштейна), это люди, активно поддерживающие демократическую партию США и яростные противники Дональда Трампа. У меня ощущение, что это изначально был политический заказ. Весь Голливуд, единым фронтом встал против Трампа, против республиканцев. Поэтому Трамп решил покончить с Голливудом. И выбрал достаточно простой способ для этого. Сыграть на некой псевдотолерантности, псевдоущемленности американских женщин, их комплексах и раздуть эту историю», — рассказал он.