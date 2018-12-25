Сестра Марии Шукшиной сообщила, что актриса заблокировала ее в соцсетях

Сестра актрисы и телеведущей Марии Шукшиной Ольга сообщила, что родственница не желает с ней общаться. По словам женщины, она невероятно устала от постоянного выяснения отношений в своей семье.

Ольга отметила, что хотела бы нормально общаться с Марией, однако та не берет трубку и заблокировала ее во всех социальных сетях, передает портал teleprogramma.pro.

Женщина добавила, что она не претендует на квартиру своей матери – знаменитой актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной. Ольга уточнила, что все, о чем она мечтает – это хорошие взаимоотношения с семьей, а не постоянные склоки и их вынесение на суд публики.