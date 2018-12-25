Первой красавицей Москвы в этом году стала Алеся Семеренко

24-летняя Алеся Семеренко в этом году получила титул "Мисс Москва-2018". Результаты конкурса были объявлены в понедельник в концертном зале Vegas City Hall на торжественной церемонии.

Право бороться за честь называться главной красавицей Москвы в этом году получили 49 девушек. Также организаторы увеличили возрастную планку для участниц конкурса с 26 до 32 лет. В итоге почётный титул "Мисс Москва-2018" получила 24-летняя уроженка Краснодарского края Алеся Семеренко.

"Друзья, у меня нет слов! Я безгранично счастлива... и до сих пор не верится, руки трясутся.. Всем огромное спасибо за поддержку", - призналась новоиспеченная первая красавица Москвы в соцсети "Вконтакте".









Организаторы уверяют, что победительницами конкурса каждый год являются девушки, гармонично сочетающие в себе талант, ум и, конечно же, красоту.



Финал Московского конкурса красоты разнообразили выступления популярных исполнителей, среди которых Emin, Слава, Джиган, "Банд'Эрос", Анна Плетнева и другие.