Шнуров посвятил новую песню наступающему году Свиньи

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал в сети новую песню с кратким и выразительным названием «Предновогодняя». В шуточном опусе музыкант спел о наступающем годе Свиньи.

«Это был бы я не я, если б в эти даты не нажрался, как свинья, и не бродил поддатый», - спел Шнуров под бодрый мотивчик. Ну что греха таить, не он один такой, посему опубликованный в инстаграме ролик подписчики встретили восторженно.

Действительно, волна предновогодних корпоративов уже покатилась по стране. В январе с нетерпением ожидаем появления новых звезд Ютьюба. А пока – смотрим ролик и продолжаем готовиться к наступающему году желтой земляной Свиньи.