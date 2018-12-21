Модель «Русская Кардашян» устроила фотосессию в горах в купальнике и шубке

Известная модель Анастасия Квитко, которая прославилась как «Русская Кардашян», смели опубликовала фотосессию в бикини. 24-летняя красотка с выдающимися достоинствами так любит их демонстрировать, что обнажается не только на пляже, но и горах.

Причем, как правило, ее грудь и пятая точка в трусики и лифчики не помещаются, - сообщает Teleprogramma.pro.

Новую порцию фото в бикини модель выложила на своей страничке в социальной сети Instagram. Говорят, прекрасные формы девушки сводят с ума сотни представителей сильной половины человечества.

«Я верю в снежных ангелов. Ты один из них, прекрасная Анастасия», «Какая прелесть», «Красивая и великолепная женщина. Я хотел бы встретиться с этой прекрасной леди в один из дней», «Настя, это ты где? Обычно вижу тебя на пляже. Очень непривычно», — заметили в комментариях многочисленные поклонники Анастасии Квитко.