У Анастасии Волочковой в доме появился новорожденный ребенок

У балерины Анастасии Волочковой в доме появился новорожденный ребенок. Девочку родила помощница артистки по хозяйству Лола. О радостном событии Анастасия написала в соцсети.

"Теперь у нас счастливый детский сад", - объявила Волочкова. У самой Анастасии дочка Ариша - подросток. А Лола, работая со своим мужем у знаменитой балерины, родила уже вторую дочь.

"Мои дорогие! У нас грандиозное событие! Наша Лола (хозяюшка по дому) родила вторую дочку! Причем, видимо, взяла пример с меня «Фигаро там-Фигаро тут!» Съездила, родила и вернулась, никому не сказав! Не хотела тревожить и доставлять моих беспокойств, которые я заранее предусмотрела", - написала артистка в Инстаграм (орфография сохранена).

Совсем недавно, кажется, Волочкова радовалась рождению у Лолы первенца.

Анастасия тогда позаботилась о приданом для ребенка домработницы, купила коляску, кроватку, одежду.