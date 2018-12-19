Светлана Бондарчук отметила свой юбилей в компании друзей под песни Земфиры

Светлана Бондарчук отметила свой юбилей в компании друзей и знаменитостей - актрисы Ренаты Литвиной, рок-певицы Земфиры. 17 декабря главреду глянцевого журнала, бывшей супруге Федора Бондарчука исполнилось 50 лет. Светлана Бондарчук вышла в свет с новым возлюбленным. И это не режиссер

День рождения светской львицы отмечали в Москве. Гостей было много. Все веселились, танцевали, подпевали Земфире. Бондарчук выложила в Инстаграм видео с юбилея и назвала его "Счастливы вместе".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sveta R (@a030aa)16 Дек 2018 в 4:34 PST

А Земфира показала фото со дня рождения Светланы. "Земфира по-хорошему вообще не меняется. Хочется, чтобы ее творчество оставалось таким же бессмертным и юным)", - заметили ее поклонники.

На закрытой вечеринке отмечала день рождения не только Бондарчук, но и две ее подруги – Наталья Дубовицкая и Дина Хабирова,- сообщает teleprogramma.pro. Бондарчук блистала на празднике в прозрачном платье, подчеркнув свою идеальную фигуру.