Филипп Киркоров рассказал, что он давний фанат «Ёлок»

27 декабря в кинотеатрах ожидается премьера фильма «Ёлки Последние», а на десять дней раньше его оценили сами актёры и их гости.

Филипп Киркоров рассказал, что он старый фанат «Ёлок». Он снялся в последнем фильме, однако эпизод с ним вырезали. Таким образом, герои Урганта и Киркорова не встретились на экране.

«Тимур Бекмамбетов обещал мне, что снимет меня в самой последней части. И слово своё сдержал: у меня был эпизод малюсенький, но я не видел, вырезали меня или нет. Вырезали?! Ну, не страшно, главное, что песню мою оставили!» — поделился Филипп Киркоров. Об этом сообщает NEWS.ru.

Также, как пишет НСН с ссылкой на «Известия», кинокритик Давид Шнейдеров объяснил, почему у фильма Константина Хабенского «Собибор» не было шансов попасть в шорт-лист премии.

«Я даже не сомневался. Когда в свое время "Собибор" выдвинули на "Оскар", я уже тогда говорил, что у картины нет ни малейших шансов, никаких шансов по целому ряду причин. Во-первых, из-за качества кино. Во-вторых, фильм про холокост Павла Павликовского "Ида" уже получал "Оскар". В-третьих, из-за того, что фильм Андрея Кончаловского "Рай", на ту же самую тему, пролетел мимо "Оскара". По-моему это изначально была бредовая идея. Очень грустно», — отметил кинокритик.