В сети обсуждают возвращение Ирины Понаровской

В сети обсуждают возвращение певицы Ирины Понаровской. Несколько лет звезда 80-х и 90-х не появлялась на концертах, как оказалось, занималась семьей, внуками, домом. А поклонники Ирины Понаровской слушали ее старые песни и надеялись на новые встречи.

И вот в минувшую субботу артистка приняла участие в программе Андрея Малахова "Привет, Андрей!" и поделилась своей жизненной историей и планами. Она до сих пор переживает смерть своих мамы и отца.

Понаровская - настоящая актриса. Ей нужно признание поклонников. И уже появилась новая песня в исполнении звезды.

Понаровская рассказала, что 10 лет не выступала на концертах. Роскошная и неповторимая прервала затворничество. А как рады ее поклонники. В комментариях Ирины Витальевны в Инстаграмм певицу называют: "Умная, мудрая, стильная, обворожительная, красивая, количественная, добрая, ласковая, с великолепным чувством юмора, самокритичная, чувственная". "Богиня", "Королева", "Шикарная, красивая, достойная", "Величественная" - и это все о Понаровской.

Во время своего творческого отпуска красавица-певица пожила в Норвегии и Эстонии. И вернулась в Россию. По словам Понаровской, помимо музыки она еще собирается заниматься модой.