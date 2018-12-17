Скандалов на счету российских футболистов даже больше, чем выигранных матчей. А на изменах своим благоверным они попадаются до ужаса регулярно. Вот теперь очередь снова дошла и до Андрея Аршавина.

Его застукали в компании девиц легкого поведения. Футболист катал двух девушек по ночному Питеру на лошадках, обнимался и веселился вовсю. А вот когда пришло время платить, пожалел денег на животных, и, вообще, решил, что это они ему должны за то, что катали самого Аршавина. Отдав всего 1000 рублей, он поспешил продолжить веселье в веселой компании. В подтверждении всей этой истории в Сети появились фотографии, правда компромат на игрока быстро исчез из социальных сообществ. Но многие Telegram-каналы успели растиражировать информацию, сообщает издание "СПИД-Инфо".

Надо сказать, что благочестием Аршавин особо никогда и не славился. История с моделью Ольгой Семеновой, которая сначала заявляла о домогательствах спортсмена, а затем рассказала об угрозах со стороны его жены до сих пор в памяти у многих. В тому же супруга футболиста Алиса однажды уже собиралась уходить от него все из-за тех же измен. Но Андрей публично покаялся, признался во всех грехах и был прощен. Сейчас ни сам Аршавин, ни его жена ситуацию никак не комментируют, и скорее всего не будут, поскольку супругам футболистов к изменам не привыкать.