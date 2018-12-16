Меладзе и Джанабаева впервые показали младшего сына Луку

Артисты Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева воспитывают двоих сыновей. Звездная пара не так давно начала публиковать в сети свои совместные фото, а теперь рассекретил и своих мальчиков. Родители сводили младшего сына Луку на новогоднее представление.

Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева позировали фотографам с малышом. Но Луку первая фотосессия немного смутила.

Как пишет "СтарХит", было видно, как мальчик стесняется, Лука был напряжен и совсем не улыбался. А заботливая мама Альбина прижимала сына к себе. Возможно, для Луки такая популярность стала неожиданностью.

Напомним, Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева поженились официально четыре года назад, когда у них уже был сын Константин. Пара оберегала свою частную жизнь и не баловали своих поклонников своими совместными фотографиями и фото детей.