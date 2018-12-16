Дочь и сын Маргариты Тереховой рассказали о состоянии здоровья актрисы

Дочь и сын народной артистки Маргариты Тереховой рассказали о состоянии здоровья мамы. Медики диагностировали 76-летней Тереховой болезнь Альцгеймера. Актриса больна уже десять лет. И ее состояние ухудшается. За Маргаритой Борисовной ухаживают самые близкие люди - дочь Анна, сын Александр, две сводные сестры. Дети нанимают для помощи по уходу за мамой и сиделок.

Анна Терехова и Александр Терехов рассказали о маме в программе "Эксклюзив" на Первом канале. Сейчас знаменитая актриса не может передвигаться самостоятельно, не разговаривает, почти все время она проводит на специальной медицинской каталке.

Для того, чтобы поддерживать Маргариту Терехову нужны приличные суммы денег. Ей требуются дорогостоящие лекарства. Но накоплений у актрисы нет.

Дочь Анна поделилась, что мать не любила золото и бриллианты. Актриса в свое время прилично зарабатывала. Она покупала одежду, еду, заботилась в своих друзьях.

Дети народной артистки рассказали, что семье сейчас требуется помощь, нужны деньги на поддержку Маргариты Борисовны.

Поэтому Анна и Александр обратить к поклонникам таланта Маргариты Тереховой - звезды фильмов "Зеркало", "Собака на сене" и "Д'Артаньян и три мушкетера".