Евгений Петросян сообщил о смерти актера телепрограммы "Кривое зеркало" Обида Асомова. По словам юмориста, Обид скончался в Ташкенте. Ему было 55 лет. Юмориста подвело сердце. Он скоропостижно скончался 15 декабря.

"Вечная память Обиду Асомову. Многочисленные номера в его исполнении будут жить ещё долго на наших экранах. Значит и жизнь на земле его продолжится. Скорблю", - написал Петросян в Инстаграм.

По словам руководителя "Кривого зеркала" Евгения Петросяна, еще две недели назад он был на гастролях в Ташкенте, и провел с Обидом два замечательных дня. "Это был человек, источающий радость, он дарил улыбки, юмор в нем бесконечно буйствовал фейерверком, и вдруг такая неожиданная смерть", — говорит Петросян.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Евгений Петросян (@petrosyanevgeny)14 Дек 2018 в 2:14 PST

Обид Асомов создал в Узбекистане в 1993 году свой театр "Обид-А". С 2009 года по 2017 его творчество в Узбекистане запретили, обвинив в "издевательстве над лицами узбекской национальности". В России Асомов выступал в "Аншлаге" и в "Кривом зеркале. Весной в этом году Асомов был реабилитирован и получил должность директора ГУП "Студия мультипликационных фильмов".