Нелли Кобзон раскритиковали за участие в празднике во время траура

Вдову знаменитого российского артиста Иосифа Кобзона, который ушел из жизни 30 августа текущего года, раскритиковали за организацию яркого и веселого праздника во время траура по умершему мужу.

Нелли Кобзон отметила свой 68-й день рождения в одном из столичных ресторанов. На мероприятие она позвала близких и друзей семьи, среди которых были Стас Михайлов, Валерия, Жасмин и многие другие.

Вдова появилась на вечеринке в ярком платье, расшитом камнями и бисером. Волосы женщины были аккуратно уложены, а на губах сверкала красная помада.

В социальных сетях многие осудили Нелли Кобзон за столь веселое торжество, отметив, что она не соблюдает траур. Нашлись, однако, и "защитники", которые заметили, что жизнь женщины продолжается, а выглядит она довольно грустной и подавленной, несмотря на роскошный наряд.