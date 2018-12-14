Дом легендарного музыканта Пола Маккартни был ограблен в Лондоне

Дом британского музыканта, бывшего участника группы The Beatles Пола Маккартни ограбили в Лондоне. Злоумышленники проникли в жилье артиста за пару дней до его недавнего концерта в Ливерпуле.

Согласно последней информации, полицейские прибыли в дом Пола Маккартни в районе Сент-Джонс-Вуд после сигнала об ограблении.

Как уточняет в пятницу, 14 декабря, издание The Daily Mail, правоохранители выявили следы взлома, однако не сообщили, что именно было похищено. Пока не сообщается, находилась ли в доме в момент проникновения злоумышленников супруга артиста Нэнси Шевелл.