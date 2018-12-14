Бузова опубликовала трогательный снимок с женской частью своей семьи

Известная российская певица и телеведущая Ольга Бузова продемонстрировала на своей страничке в социальной сети трогательный снимок. На данной фотографии запечатлены все женщины семьи артистки.

Ольга, ее мама, сестра и бабушка сфотографировались на улице в своем родном городе – Санкт-Петербурге, передает сегодня портал teleprogramma.pro.

В подписи к снимку Бузова написала, что примером для нее всю жизнь является бабушка – самая понимающая и чуткая на свете. Артистка пожелала своей родственнице оставаться здоровой и молодой.

Поклонники певицы присоединились к поздравлениям и отметили, что бабушка Ольги действительно очень красивая и молодая женщина.