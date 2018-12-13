Звезды российского шоу-бизнеса Николай Басков и Вера Брежнева появились на страницах всемирно известных комиксов Marvel. Об этом сообщается на сайте Marvel cinematic universe Wiki.

Николай Басков получил персональную страничку, став героем очередной серии комикса The Avengers Prelude: Black Widow Strikes, в котором повествуется о приключениях Черной Вдовы - агента S.H.I.E.L.D. (Щ.И.Т.).

В качестве одного из величайших теноров мира Басков посещает ночной клуб, где сталкивается с Наташей Романофф (той самой Черной Вдовой), выполняющей в России секретную миссию, связанную с торговцами оружием.

Вера Брежнева выступает в комиксах Marvel в привычной для нее роли русской певицы и актрисы. После выхода нового клипа она прилетает на отпуск в Сочи и встречает продюсера Ирину Златареву (также агента Романофф).

Напомним, серия комиксов The Avengers Prelude: Black Widow Strikes включает в себя три выпуска, которые вышли в 2012 году. В них описываются события, произошедшие с Романофф между "Iron Man-2" и "Avengers".



