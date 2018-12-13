Дочь Любови Успенской выложила в сеть провокационные фото

Дочь звезды шансона Любови Успенской 29-летняя Татьяна Плаксина выложила в Инстаграм свои фото - интересные и провокационные. Девушка недавно вернулась, на радость маме, в Россию, и они живут вместе в загородном доме в ближайшем Подмосковье.

Девушка перенесла тяжелые операции. Сейчас Татьяна проходит долгий и нудный период восстановления и реабилитации, - сообщает teleprogramma.pro. На фото Татьяна предстала полуобнаженной, и она вся измазана разноцветными красками.

Любовь Успенская как-то рассказывала, что ее дочь - талантливый художник. На одном из фото видны небритые подмышки Плаксиной. Сейчас это модный тренд на Западе. А Таня жила в США. Не все подписчики поняли "модную фишку": "Танюша, ну такая красивая, ну зачем эти заросли? Мама же себе такое никогда не позволяла! Надо исправляться! Ты сильная". Но многие уверены: "Каждый живёт так, как считает нужным". А рассматривая картины девушки, кто-то заметил: "Магия".

Дочь Любови Успенской упала с велосипеда на Коста-Рике, где она жила несколько лет. Татьяна выбила себе несколько зубов и повредила челюсть. Певица перевезла дочь на лечение в Россию.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @tati_108_11 Дек 2018 в 4:46 PST