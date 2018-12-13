Новая жена Сергея Шнурова взяла в свои руки финансы музыканта

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров стремительно женился после развода с Матильдой. Прошло совсем мало времени после расставания с супругой, как Шнуров связал себя узами брака с Ольгой Абрамовой.

Абрамова – девушка образованная, дочь уральского миллионера-металлурга.

СМИ узнали, что новая супруга музыканта взяла под свой контроль финансовые вопросы группы "Ленинград". Абрамова не только считает деньги, но занялась кадрами. По ее мнению, в группе слишком много музыкантов, поэтому можно сократить несколько человек, и коллектив не пострадает, - пишет "Комсомольская правда".

По слухам, Шнуров - человек небедный, и своим музыкантам платит хорошо - больше, чем в других коллективах. За выступление каждому платят несколько сотен тысяч рублей.

Новая жена Шнурова решила, что гонорары музыкантов сильно завышены. По ее мнению, гонорары следует урезать в два раза. Говорят, Сергей спорить с 27-летней Ольгой не стал и согласился. Шнуров без ума влюблен в красавицу, поэтому не смеет ей перечить, - сообщает teleprogramma.pro.

Недавно лидер "Ленинграда" поделился с Иваном Ургантом о том, что он любит жениться.