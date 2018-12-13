Экс-жена Джигарханяна показала свои обнаженные снимки из-за угроз шантажиста

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская решила обнародовать свои пикантные фотографии из-за угроз неизвестного шантажиста. И сделала это с размахом. Сыграв по-крупному, она не просто выложила их в социальную сети, а сразу принесла в студию программы Андрея Малахова.

«Я довольно долго уговаривала этого шантажиста не выкладывать снимки в Сеть. Каждый раз это было очень неприятно. Давление серьезно усилилось после того, как я стала известным публичным человеком. По этому поводу я ничего кроме страха не испытывала», — призналась Виталина в студии.

В фотографиях ничего особо ужасного не увидели ни гости программы, ни телезрители. В Instagram любой звезды можно увидеть и более пикантные подробности, но зато теперь обнаженные формы экс-жены Джигарханяна точно знает вся Россия.

«Виталина прекрасно выглядит и может только гордиться своими формами. Я отношусь к подобному гораздо проще, чем она. Знаю, как Виталине было сложно решиться на такой шаг, она ведь очень интеллигентный, скромный человек», — цитирует возлюбленного пианистки Прохора Шаляпина издание «СПИД-Инфо», а так же публикует и сами фотографии звезды.

А мама певца вообще сообщила, что готова принять «интеллигентного и скромного человека» Виталину, обнаживщуюся перед всей страной, если она сможет подарить ей долгожданного внука.