Виктория Лопырева подтвердила, что ждет ребенка

Модель и светская львица Виктория Лопырева призналась, что скоро станет матерью. Знаменитость призналась, что начало ее беременности пришлось на Чемпионат мира по футболу, который прошел в РФ.

Виктория отметила, что не успевала почувствовать токсикоз – слишком много у нее было дел. Лопырева пока не называет дату своих родов, а также не рассказывает почти ничего об отце своего первенца. Как сообщает "Комсомольская правда", избранник красавицы не является публичным человеком. Женщина добавила, что возлюбленный буквально сдувает с нее пылинки.

Буквально час назад на страничке Виктории Лопыревой появился снимок, на котором она демонстрирует изменившуюся фигуру. Нельзя не заметить, что модель буквально расцвела.