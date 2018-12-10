//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Сад и огород

//Шоу-бизнес 13+

Cамбурская и Дробыш вынуждены были обратиться в полицию

10 декабря 2018, 19:38 [ «Аргументы Недели» ]

Cамбурская и Дробыш вынуждены были обратиться в полицию
Фото: из соцсети

Продюсер Виктор Дробыш и певица Анастасия Самбурская стали жертвами телефонного шантажиста. Они получают угрозы от неизвестных и вынуждены были обратиться за помощью к полиции.

В телефонном звонке неизвестный сообщил, что в его «фирму», занимающуюся «решением разного рода вопросов», поступил «заказ» на Виктора Дробыша. И в ближайшее время продюсеру стоит ждать разного рода проблем. Шантажист сообщил, что может помочь всего за 50 000 рублей. Он согласен назвать имя заказчика, которое «известно очень многим». Поначалу Дробыш отмахнулся от сообщений об угрозах, но потом действительно случились неприятности с его автомобилем. Во время концерта в «Крокус Сити Холле» из-за сообщений о поджоге машину продюсера оцепила полиция.

«Звонили моему водителю, просили деньги за информацию. Потом во время концерта проверяли мою машину. Мы обратились в органы, и полиция за неделю уже нашла подозреваемого. Его задержали где-то в Самаре, кажется. Что это, кто это мы пока не знаем, с ним ведутся следственные действия. Как мне сказали, угрожали не только мне, похожие звонки поступали и Анастасии Самбурской. Сейчас ждем результатов расследования», - цитирует Виктора Дробыша издание «СПИД-Инфо».

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

БИ

//Новости СМИ2

//В мире

Объявлены номинанты на звание человека года по версии Time

Объявлены номинанты на звание человека года по версии Time

В шорт-лист номинантов на звание «Человек года» по версии журнала Time вошли российский президент Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп, а также президент Южной Кореи Мун Чже Ин.

//В мире

Власти Германии намерены продлить существующие санкции в связи с Крымом

Власти Германии намерены продлить существующие санкции в связи с Крымом

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что санкции Германии, введенные ранее в связи с присоединением Крыма, будут продлены. Об этом дипломат сообщил сегодня в рамках выступления в Брюсселе.

//Общество

Трампу грозят импичментом за молчание о сексе

Трампу грозят импичментом за молчание о сексе

Американский конгресс может инициировать импичмент Дональду Трампу. Об этом сообщил телеканал CNN. С заявлением о возможности в телевизионном эфире выступил член юридического комитета Палаты Представителей Джеррольд Надлер.

//В мире

В ДНР заявили о скором масштабном наступлении ВСУ

В ДНР заявили о скором масштабном наступлении ВСУ

На юге Донецкой области сосредоточены 12 тысяч украинских силовиков и 90 единиц военной техники. Их наступление может начаться 14 декабря, заявили в Народной милиции самопровозглашенной ДНР.

//В мире

Священники канонической УПЦ запустили флешмоб в поддержку церкви

Священники канонической УПЦ запустили флешмоб в поддержку церкви

Священники канонической Украинской православной церкви заявили, что не боятся давления и запугивания со стороны СБУ, и запустили в сети флешмоб в поддержку церкви и ее предстоятеля Онуфрия.

//Новости МирТесен



//В мире

Тимошенко дала гарантию украинцам вдвое снизить цены на газ

Тимошенко дала гарантию украинцам вдвое снизить цены на газ

Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, претендующая на пост президента Украины, пообещала жителям своей страны в случае победы на президентский выборах снизить для них цены на газ в два раза.

//В мире

Ветеран ДНР обозначил главный недостаток сражающейся с ВСУ армии республики

Ветеран ДНР обозначил главный недостаток сражающейся с ВСУ армии республики

Обозначен главный недостаток армии ДНР, сражающейся с Вооруженными силами Украины в зоне конфликта в Донбассе. На эту тему высказался Рафи Абдул Джабар, ветеран ополчения непризнанной республики.

//Шоу-бизнес

Малахов опубликовал фото на прогулке с сыном: "Кто в теремочке живет"

Малахов опубликовал фото на прогулке с сыном: "Кто в теремочке живет"

Андрей Малахов опубликовал фото, как он развлекает своего годовалого сына Сашу на прогулке. Знаменитый родитель забрался в детский домик, выглядывает из окошечка и спрашивае: "Кто в Теремочке живет?".

//Шоу-бизнес

Шукшина-Федосеева дала откровенное признание о сложных отношениях с дочками

Шукшина-Федосеева дала откровенное признание о сложных отношениях с дочками

Актриса Лидия Шукшина-Федосеева дала откровенное признание о сложных отношениях со своими дочками и внучкой Анной. Со старшей дочерью Анастасией Ворониной Лидия Николаевна не общается 40 лет.

//В мире

Украинские раскольники пообещали сорвать "объединительный собор"

Украинские раскольники пообещали сорвать "объединительный собор"

Глава неканонической УПЦ Киевского патриархата Филарет Денисенко выразил несогласие с процедурой проведения «объединительного собора» и пригрозил помешать его проведению, назначенному на 15 декабря.

//Происшествия

Рейс Хельсинки - Москва вернулся в аэропорт из-за неисправности

Рейс Хельсинки - Москва вернулся в аэропорт из-за неисправности

Самолет финской авиакомпании, выполнявший рейс из Хельсинки в Москву, из-за технической неисправности был вынужден вернуться в аэропорт. Пассажиров рейса доставили в Москву другим самолетом.

//Новости партнеров

//В мире

Пашинян исключил вступление Армении в НАТО

Пашинян исключил вступление Армении в НАТО

Армения будет поддерживать отношения с Северо-атлантическим альянсом, но не стремится стать членом НАТО, заявил сегодня исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян.

//Шоу-бизнес

Cамбурская и Дробыш вынуждены были обратиться в полицию

Cамбурская и Дробыш вынуждены были обратиться в полицию

Продюсер Виктор Дробыш и певица Анастасия Самбурская стали жертвами телефонного шантажиста. Они получают угрозы от неизвестных и вынуждены были обратиться за помощью к полиции.

//Наука

Ученые выяснили, когда супруги перестают ругаться

Ученые выяснили, когда супруги перестают ругаться

Ученые из университета Калифорнии в Беркли выяснили, к какому моменту семейной жизни муж и жена перестают ссориться и ругаться по пустякам и более спокойно относиться к несовпадениям во взглядах.

//live

Бороться с оборотом некачественной алкогольной продукции можно лишь одним путем!

Бороться с оборотом некачественной алкогольной продукции можно лишь одним путем!

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, запрещающее продажу спиртосодержащей непищевой продукции по цене ниже цены алкоголя. Вопрос: «Как выпить и остаться в живых?»

//В мире

Политолог прокомментировал разрыв договора о дружбе РФ и Украины

Политолог прокомментировал разрыв договора о дружбе РФ и Украины

Заместитель председателя экспертно-консультативного совета при главе Крыма Александр Форманчук назвал прекращение действия договора о дружбе с РФ самым большим историческим просчетом Украины.

//В мире

В ОБСЕ высказались об участии России в Совете Европы

В ОБСЕ высказались об участии России в Совете Европы

Председатель Общего комитета Парламентской ассамблеи ОБСЕ по политическим вопросам и безопасности Филипппо Ломбарди высказал свою точку зрения на необходимость присутствия России в Совете Европы.

//В мире

Эксперт рассказал, почему Киев засекретил данные по инциденту в Черном море

Эксперт рассказал, почему Киев засекретил данные по инциденту в Черном море

Российский военный эксперт, член Общественного совета при Министерстве обороны РФ Игорь Коротченко объяснил, почему в Киеве предпочли засекретить информацию об инциденте в Керченском проливе.

//Общество

Путин поддержал перенос столицы ДФО во Владивосток

Путин поддержал перенос столицы ДФО во Владивосток

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу о переносе столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток, поставив свою резолюцию на соответствующем документе.

//Новости СМИ2

//Политика

Эксперты: «Отключив нас от SWIFT, американцы ударят по своим»

Эксперты: «Отключив нас от SWIFT, американцы ударят по своим»

Спецпред Госдепартамента США по Украине Курт Волкер потребовал от РФ освободить украинских моряков, арестованных в Керченском проливе 25 ноября, до Нового года или Рождества. По его словам, соединенные Штаты и их союзники изучают несколько вариантов, чтобы не допустить новых проявлений «одностороннего контроля» РФ в общих водах Азовского моря.

//Общество

МЧС Краснодарского края предупредило о лавиноопасности в горах

МЧС Краснодарского края предупредило о лавиноопасности в горах

Главное управление МЧС по Краснодарскому краю распространило экстренное предупреждение о повышенной лавиноопасности в горных местностях региона и призвало жителей и гостей края к осторожности.

//Общество

В Финляндии обвинили Россию и Китай в хакерстве и шпионаже

В Финляндии обвинили Россию и Китай в хакерстве и шпионаже

Финские спецслужбы (полиция безопасности SUPO) опубликовали отчет об угрозах. В числе стран, которые являются источником опасности в сфере компьютерных технологий, названы Китай и Россия.

//Общество

Эксперт предупредил россиян об эпидемии ВИЧ

Эксперт предупредил россиян об эпидемии ВИЧ

Россия по итогам 2017 года заняла первое место среди стран Европы по числу заражений ВИЧ, как сообщается в докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

//Происшествия

Ребенок попал ногой в кипяток из-за аварии на теплотрассе в Барнауле

Ребенок попал ногой в кипяток из-за аварии на теплотрассе в Барнауле

В понедельник, 10 декабря, ребенок попал ногой в кипяток из-за аварии на теплотрассе в Барнауле. В мэрии города отметили, что девятилетняя девочка наступила в углубление, заполненное кипятком.

//Общество

На Украине засекретили документы об инциденте в Керченском проливе

На Украине засекретили документы об инциденте в Керченском проливе

Командование ВСУ отказалось обнародовать суть приказа о вторжении на территорию РФ. Инцидент произошел 25 ноября, и получил широкую огласку в мировых и российских СМИ.

//Общество

Исполнитель роли Голлума Энди Серкис спародировал Терезу Мэй

Исполнитель роли Голлума Энди Серкис спародировал Терезу Мэй

Актер Энди Серкис, исполнивший роль Голлума в кинотрилогии «Властелин колец», блестяще повторил знаменитый монолог своего персонажа в образе премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

//Шоу-бизнес

Российского дизайнера обвиняют в домогательствах к несовершеннолетнему парню

Российского дизайнера обвиняют в домогательствах к несовершеннолетнему парню

Громкий скандал в мире моды. 16-летний юноша опубликовал переписку с российским дизайнером Гошей Рубчинским, в которой тот намекает, что хотел бы получить от него фотографию в ванной

//Общество

Образец человечности и порядочности продемонстрировали в столичном кафе

Образец человечности и порядочности продемонстрировали в столичном кафе

В социальных сетях появилась душераздирающая история о простом человеческом отношении людей друг к другу в наше неспокойное и нелёгкое время. История могла бы запросто попасть на перо О'Генри, который так много написал душевных рассказов о маленьком человеке в жестоком американском обществе.

//Общество

Придумано средство обезопасить Крымский мост от атак враждебной России Украины

Придумано средство обезопасить Крымский мост от атак враждебной России Украины

Отечественный эксперт Семен Багдасаров придумал способ обезопасить Крымский мост от атак враждебно настроенной к России Украины. Соответствующее заявление аналитик сделал в телевизионном эфире.

//В мире

На Украине засекретили данные по инциденту в Керченском проливе

На Украине засекретили данные по инциденту в Керченском проливе

Информация об отправке трех военных кораблей в Керченский пролив 25 ноября засекречена украинской стороной. Об этом говорится в документе за подписью главы ВМС Украины Игоря Воронченко.

//В мире

Петр Порошенко подписал закон о прекращении договора о дружбе с РФ

Петр Порошенко подписал закон о прекращении договора о дружбе с РФ

Украинский лидер Петр Порошенко днем в понедельник, 10 декабря, поставил свою подпись под законом о прекращении договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве Украины и Российской Федерации.

//В мире

Нобелевскую премию мира вручили в Норвегии

Нобелевскую премию мира вручили в Норвегии

В столице Норвегии Осло вручили дипломы и медали лауреатов Нобелевской премии мира за 2018 год. Награду получили врач-гинеколог из Демократической республики Конго Дени Муквеге и Надя Мурад из Ирака.

//Шоу-бизнес

Максим Галкин показал, как Лиза и Гарри помогают им с женой по хозяйству

Максим Галкин показал, как Лиза и Гарри помогают им с женой по хозяйству

В сети появилась видеозапись, на которой можно увидеть, как Лиза и Гарри Галкины помогают папе с мамой по хозяйству. Ролик на своей страничке в социальной сети опубликовал накануне сам юморист.

//В мире

Додона вновь отстранили от должности президента Молдавии

Додона вновь отстранили от должности президента Молдавии

Президент Молдавии Игорь Додон снова отстранен от исполнения своих служебных обязанностей решением Конституционного суда страны из-за отказа подписывать предложенные парламентом законопроекты.

//В мире

Армия ДНР огласила в экстренном заявлении дату и сценарий скорого нападения ВСУ

Армия ДНР огласила в экстренном заявлении дату и сценарий скорого нападения ВСУ

В армии ДНР выступили с экстренным заявлением, касающемся наступления Вооруженных сил Украины на республику, которое готовит Киев. По этому вопросу высказался Эдуард Басурин, спикер ополченцев.

//В мире

СМИ: Тереза Мэй отложила голосование парламента по Brexit

СМИ: Тереза Мэй отложила голосование парламента по Brexit

В понедельник, 10 декабря, в СМИ появилась информация о том, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отложила голосование парламента страны по соглашению с Европейским Союзом о Brexit.

//Шоу-бизнес

Актриса Ольга Тумайкина: Мне хорошо в любом месте театра Вахтангова

Актриса Ольга Тумайкина: Мне хорошо в любом месте театра Вахтангова

Актриса Академического театра имени Вахтангова Ольга Тумайкина рассказала с чем связано для нее это место, где она провела столько много времени.

//Происшествия

В Екатеринбурге экстренно сел самолет с трещиной в стекле

В Екатеринбурге экстренно сел самолет с трещиной в стекле

В Екатеринбурге сегодня совершил экстренную посадку самолет авиакомпании Utair. Соответствующую информацию утром в понедельник, 10 декабря, предоставили сотрудники экстренных служб города.

//Общество

Глава Свердловской области упразднил департамент Ольги Глацких

Глава Свердловской области упразднил департамент Ольги Глацких

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о создании регионального министерства образования и молодежной политики, якобы из-за отказа Ольги Глацких увольняться с работы.

//В мире

В СМИ появилась информация о ноябрьской зарплате Порошенко

В СМИ появилась информация о ноябрьской зарплате Порошенко

В СМИ сегодня появилась информация о ноябрьской зарплате президента Украины Петра Порошенко. С 1 сентября 2016 года в стране действует система электронного декларирования доходов чиновников.

//В мире

СМИ озвучили причины незаинтересованности Киева в возвращении воюющего Донбасса

СМИ озвучили причины незаинтересованности Киева в возвращении воюющего Донбасса

Власти Украины только делают вид, что Донбасс для них крайне важен, на самом деле Киев не заинтересован в возвращении региона. Об этом говорится в публикации, появившейся на страницах интернет-СМИ.

//Происшествия

Из-за угрозы взрыва экстренно эвакуировали Ленинградский вокзал в Москве

Из-за угрозы взрыва экстренно эвакуировали Ленинградский вокзал в Москве

В понедельник, 10 декабря, пассажиров и сотрудников экстренно эвакуировали с Ленинградского вокзала в Москве. Неизвестный сообщил полицейским, что в здании якобы заложено взрывное устройство.

//Общество

Минкомсвязи утвердило график отключения аналогового телевещания

Минкомсвязи утвердило график отключения аналогового телевещания

Минсвязи России утвердило план отключения аналогового телевещания по стране. До конца 2018 года все жители РФ получат возможность принимать бесплатно 20 эфирных телевизионных каналов в цифровом качестве.

//Шоу-бизнес

Совместное фото Бузовой и Петросяна привело в восторг пользователей сети

Совместное фото Бузовой и Петросяна привело в восторг пользователей сети

В понедельник, 10 декабря, певица и телеведущая Ольга Бузова опубликовала фотографию с юмористом Евгением Петросяном. Новогодний кадр привел в восторг пользователей социальной сети Instagram.

//Общество

Дизайнер: Как лучше украсить елку

Дизайнер: Как лучше украсить елку

Дизайнер-декоратор Анна Якупова рассказала, как украсить самый яркий символ Нового года.

//Общество

Дед Мороз: весь Евросоюз не может повторить успех России

Дед Мороз: весь Евросоюз не может повторить успех России

В понедельник, 10 декабря, всероссийский Дед Мороз заявил, что весь Евросоюз не может "повторить успех России". Данное заявление было сделано сегодня в рамках пресс-конференции сказочного персонажа.

//Общество

Дочь миллионера, пропавшую во время кругосветного путешествия, нашли мертвой

Дочь миллионера, пропавшую во время кругосветного путешествия, нашли мертвой

Дочь британского миллионера, пропавшую во время кругосветного путешествия в Новой Зеландии, нашли мертвой. На теле девушки обнаружены следы насильственной смерти. Полиция выясняет обстоятельства гибели.

//В мире

В ООН выразили соболезнования в связи с кончиной Людмилы Алексеевой

В ООН выразили соболезнования в связи с кончиной Людмилы Алексеевой

В понедельник, 10 декабря, Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правам Человека Мишель Бачелет выразила глубочайшие соболезнования в связи с кончиной правозащитницы Людмилы Алексеевой.

//В мире

Аналитик раскрыл выгоду властей США от «большой военной провокации» на Украине

Аналитик раскрыл выгоду властей США от «большой военной провокации» на Украине

Руководству Соединенных Штатов необходима «большая военная провокация» на Украине. С соответствующим заявлением некоторое время выступил в телеэфире Дмитрий Куликов, отечественный политический эксперт.

//Город М

Передовым опытом московской системы образования заинтересовались в ОАЭ

Передовым опытом московской системы образования заинтересовались в ОАЭ

Опытом столичной системы образования заинтересовались в Объединенных Арабских Эмиратах, где в конце ноября проходил ежегодный Всемирный образовательный саммит AQDAR. Об этом в рамках пресс-конференции «Новые технологии в московском образовании» сообщил директор Московского центра качества образования (МЦКО) Павел Кузьмин.

//Происшествия

Аноним сообщил о "минировании" института Склифосовского в Москве

Аноним сообщил о "минировании" института Склифосовского в Москве

В понедельник, 10 декабря, аноним сообщил о "бомбе" в здании института Склифосовского. Согласно последней информации, в помещениях медицинского учреждения сейчас проводится тщательная проверка.

//Новости партнеров

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры