Cамбурская и Дробыш вынуждены были обратиться в полицию

Продюсер Виктор Дробыш и певица Анастасия Самбурская стали жертвами телефонного шантажиста. Они получают угрозы от неизвестных и вынуждены были обратиться за помощью к полиции.

В телефонном звонке неизвестный сообщил, что в его «фирму», занимающуюся «решением разного рода вопросов», поступил «заказ» на Виктора Дробыша. И в ближайшее время продюсеру стоит ждать разного рода проблем. Шантажист сообщил, что может помочь всего за 50 000 рублей. Он согласен назвать имя заказчика, которое «известно очень многим». Поначалу Дробыш отмахнулся от сообщений об угрозах, но потом действительно случились неприятности с его автомобилем. Во время концерта в «Крокус Сити Холле» из-за сообщений о поджоге машину продюсера оцепила полиция.

«Звонили моему водителю, просили деньги за информацию. Потом во время концерта проверяли мою машину. Мы обратились в органы, и полиция за неделю уже нашла подозреваемого. Его задержали где-то в Самаре, кажется. Что это, кто это мы пока не знаем, с ним ведутся следственные действия. Как мне сказали, угрожали не только мне, похожие звонки поступали и Анастасии Самбурской. Сейчас ждем результатов расследования», - цитирует Виктора Дробыша издание «СПИД-Инфо».