Алла Пугачева опубликовала архивное фото, стало ясно, на кого похожа Лиза

Алла Пугачева опубликовала редкое фото из своего семейного архива, и стало ясно, на кого похожа ее младшая дочь Лиза Галкина. Примадонна показала своих бабушку и дедушку. По признанию звезды, дедушка умер рано, а бабушка ее вырастила. И, как заметили поклонники Аллы, Лизочка - копия своей прабабушки.

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"Деда не помню, рано умер, а бабушка — это ангел моей жизни. Я выросла на ее руках и под ее "приглядом". Спасибо ей. Царство небесное вам" — подписала фото Алла Борисовна.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алла Пугачева (@alla_pugacheva_forum)9 Дек 2018 в 6:23 PST

"И, правда, Лиза в прабабушку!", "Лизочка очень похожа на вашу бабушку", "Так вот на кого Лиза похожа!", - пишут поклонники звездного семейства.

Алла Борисовна и Максим Галкин не скрывают своих двойняшек, и Лиза и Гарри стали звездочками соцсети.