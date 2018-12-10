Шукшина-Федосеева дала откровенное признание о сложных отношениях с дочками

Актриса Лидия Шукшина-Федосеева дала откровенное признание о сложных отношениях со своими дочками и внучкой Анной. Со старшей дочерью Анастасией Ворониной, рожденной в браке с актером Вячеславом Ворониным, Лидия Николаевна не общается 40 лет. Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина купили загородный дом

После развода Анастасия осталась жить с отцом и бабушкой на Украине. Сейчас женщина живет в Египте и приезжала в Москву для участия в программах и телешоу, посвященных знаменитой маме.

Нет взаимопонимания у Лидии Федосеевой-Шукшиной и с младшей дочерью Ольгой Шукшиной. Недавно актриса вышла замуж за музыкального продюсера Бари Алибасова. Так Ольга считает, что мать должна взять его фамилию перестать быть Шукшиной. По мнению Ольги, мама должна поменять фамилию на Федосееву-Алибасову.

Вдову Василия Шукшина страшно огорчила информация о продаже ее внучкой Анной квартиры в Санкт-Петербурге. Актриса подарила внучке - дочери своей средней дочери Марии Шукшиной не только питерскую квартиру, но и квартиру в Финляндии. Бари Алибасов рассказал, что его любимая Лидочка очень сильно плакала и поверить не могла, что ее внучка так смогла поступить, - сообщает teleprogramma.pro.

В программе "Новые русские сенсации" актриса кино рассказала об отношениях со своими родственниками.

По признанию Федосеевой-Шукшиной, из-за большой загрузки на работе, видимо, она крайне мало времени уделяла своим дочерям.