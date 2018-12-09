Победительницей конкурса среди "самых активных жен и мам Москвы" стала мама близнецов, супруга "айтишника" 35-летняя Екатерина Лифшиц. Конкурс состоялся в столице 2 декабря.

В сети размещено фото с конкурса, на котором умница и красавицы мама двоих мальчиков в короне на голове с вице-мисс. Не всем пользователям сети понравилась внешность женщины. "Что-то не очень", - пишут комментарии к фото, опубликованном блогером Рустемом Адагамовым.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Екатерина Лифшиц (@zaushkina)27 Ноя 2018 в 1:04 PST

У хейтеров возникло подозрение, что женщина испортила лицо ботоксом и заплатила деньги организаторам конкурса за победу в нем.

Известно, что до рождения детей-близнецов Екатерина Лифшиц - выпускница Киевского института культуры, работала стилистом в салоне красоты. Ее супруг трудится в сфере IT.