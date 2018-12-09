В сети рассмотрели беременный животик у певицы Саши Савельевой

Пользователи сети рассмотрели фото в Facebook солистки группы "Фабрика" Саши Савельевой и подозревают, что она ждут ребенка. 34-летняя артистка снята в брюках-бананах, и у нее немного выпирает животик.

Поклонники певицы на всякий случай поздравили "фабрикантку" и считают, что "давно пора".

Саша Савельева и 45-летний актер Кирилл Сафонов женаты восемь лет. У певицы детей пока нет. У Сафонова взрослая дочь на выданье, родившаяся в первом браке актера.









Вот еще фото Саши в этом наряде.