Льва Лещенко увезли на скорой с концерта в Москве

Народный артист России Лев Лещенко был экстренно госпитализирован из-за кулис концертного зала в Москве. Певцу стало плохо перед выступлением, и персонал был вынужден вызвать неотложку.

Лев Лещенко должен был выступить в финале всероссийского благотворительного конкурса, который проводился в одном из столичных концертных залов, однако перед выступлением артист почувствовал себя плохо. Скорая помощь экстренно госпитализировала его.

О диагнозе врачей и самочувствии певца на данный момент пока информации не поступило. Ранее, в 2014 году, Лев Лещенко уже был госпитализирован прямо со сцены во время концерта. Народному артисту РСФСР 76 лет, сообщает портал «Дни.ру».