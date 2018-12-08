//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Сад и огород

//Шоу-бизнес 13+

Любовь Успенская рассказала, как изменилась ее дочь после аварии

8 декабря 2018, 15:35 [ «Аргументы Недели» ]

Любовь Успенская рассказала, как изменилась ее дочь после аварии
фото: globallookpress.com

Прошло почти три месяца, как взрослая дочь певицы Любы Успенской упала с велосипеда и получила серьезную травму головы. Звезда шансона сильно переживала за единственную дочь. Татьяна жила не в России - то в США, то в Коста-Рики.

Люба Успенская о дочке: "После двух сложных операций мы много чего переоценили"

Люба Успенская о дочке: "После двух сложных операций мы много чего переоценили"

Мама девушки сильно скучала по своему хотя и взрослому, но ребенку. А Тане нравилось жить на берегу океана. Несколько часов назад Успенская опубликовала в Инстаграм видеозапись, как дочь накануне аварии гуляет по побережью.

Сейчас у дочери певицы после сложных операций уже все в порядке со здоровьем. И Успенской хочется думать только о хорошем.  "Нет ничего дороже твоего ребёнка, это видео Таня прислала мне накануне аварии... Я думаю, каждая достойная мама меня поймёт. Пускай наши дети нас делают только счастливыми — это всё, ради чего мы живём. Слава Богу, плохое позади", - написала артистка в соцсети и рассказала, что "Таня сильная и стала мудрей". Успенскую радует, что дочь сейчас живёт с ней в доме.

Напомним, 28-летняя Татьяна Плаксина каталась на велосипеде и упала с него, повредив челюсть. Медики диагностировали перелом челюсти. Девушка выбила пять зубов.

Мама перевезла дочь в Россию. Татьяна перенесла несколько операций на голове. Успенская была вынуждена побрить дочь наголо. "А сегодня мы проделали работу на которую я с трудом смогла решиться - но которая в итоге нам всем принесла огромное освобождение", - написала тогда артистка.

 

 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Любовь Успенская (@uspenskayalubov_official)7 Дек 2018 в 10:59 PST

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

ИЧ

//Новости СМИ2

//Экономика

Кудрин назвал главные риски для российской экономики

Кудрин назвал главные риски для российской экономики

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин высказал мнение, что цены на нефть, санкции и уменьшение числа трудоспособных граждан являются главными рисками российской экономики в ближайшие годы.

//В мире

В Госдуме заявили, что США используют террористов как инструмент давления

В Госдуме заявили, что США используют террористов как инструмент давления

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в субботу, 8 декабря, заявил, что американские власти используют террористов в качестве инструмента давления, а также метода вмешательства в дела суверенных государств.

//В мире

В Госдуме оценили снимок Порошенко и солдата с эмблемой СС на форме

В Госдуме оценили снимок Порошенко и солдата с эмблемой СС на форме

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Андрей Козенко в субботу оценил фотографию президента Украины Петра Порошенко с солдатом, на форме которого можно рассмотреть эмблему танковой дивизии СС.

//В мире

Британское правительство может потребовать отставки Терезы Мэй

Британское правительство может потребовать отставки Терезы Мэй

Правительство Великобритании намерено попросить премьер-министра Терезу Мэй покинуть свой пост, если парламент 11 декабря не одобрит текущий проект соглашения о Brexit, а новый согласован не будет.

//В мире

Сотрудники ФСБ заявили, что никакой блокады украинских судов нет

Сотрудники ФСБ заявили, что никакой блокады украинских судов нет

Глава управления береговой охраны Пограничной службы ФСБ Российской Федерации Алексей Вольский отметил утром в субботу, 8 декабря, что никакой блокады украинских судов в Керченском проливе нет.

//Новости МирТесен



//Общество

Десять задержанных украинских моряков воспользовались правом на звонок

Десять задержанных украинских моряков воспользовались правом на звонок

Начальник Следственного управления ФСБ Михаил Шишов в ходе брифинга, посвященного инциденту в Керченском проливе, сообщил о том, что лишь 10 моряков воспользовались правом на телефонный звонок.

//Экономика

В России резко упали цены на красную икру

В России резко упали цены на красную икру

В декабре этого года цены на красную икру снизились вдвое. Об этом сообщил журналистам руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. По его словам, это связано с рекордным уловом лососевых.

//Культура

Стала известна последняя мечта Дмитрия Хворостовского

Стала известна последняя мечта Дмитрия Хворостовского

В субботу, 8 декабря, стала известна последняя мечта известного оперного певца Дмитрия Хворостовского. Данную информацию предоставил друг покойного российского артиста, дирижер Константин Орбелян.

//Шоу-бизнес

Дети Джорджа Клуни сразили весь мир красотой и обаянием

Дети Джорджа Клуни сразили весь мир красотой и обаянием

Дети известного актера Джорджа Клуни и его супруги Амаль сразили весь мир красотой и обаянием. На днях папарацци застали жену артиста на улице, она одной рукой держала Эллу, а другой – Александра.

//Общество

Терпеть или не терпеть: право на обезболивание узаконят

Терпеть или не терпеть: право на обезболивание узаконят

Право человека на обезболивание впервые оказалось внесено в законопроект о паллиативной помощи. Такой информацией поделилась министр здравоохранения Вероника Скворцова.

//Спорт

ЦСКА наносит поражение «Енисею» со счетом 2:1

ЦСКА наносит поражение «Енисею» со счетом 2:1

В матче 17-го тура чемпионата России ЦСКА принимал красноярский «Енисей». Встреча проходила на «Арене ЦСКА» 8 декабря. Арбитр матча — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

Власти Испании заподозрили Шакиру в уклонении от уплаты налогов

Власти Испании заподозрили Шакиру в уклонении от уплаты налогов

Прокуратура Испании готовит судебный иск в отношении певицы Шакиры, которая, как подозревают власти, могла уклониться от уплаты налогов на 14,5 миллиона евро в период с 2012 по 2014 год.

//В мире

Памятник убитым советским военнопленным открыли в Польше

Памятник убитым советским военнопленным открыли в Польше

Памятник убитым советским военнопленным открыли в польской деревне Горынь. Мемориал был установлен после окончания Второй мировой войны на месте захоронения советских военнопленных, погибших в 1942-1944 годах.

//В мире

Порошенко объявил дату подписания закона о прекращении договора о дружбе с РФ

Порошенко объявил дату подписания закона о прекращении договора о дружбе с РФ

Президент Украины Пётр Порошенко планирует в понедельник, 10 декабря, подписать закон о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Украиной и Россией.

//Общество

Какие города России - самые новогодние?

Какие города России - самые новогодние?

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе назвала города России, в которых больше всего можно проникнуться праздничной атмосферой наступающего Нового года.

//Экономика

Максим Орешкин уточнил прогноз по инфляции на конец 2018 года

Максим Орешкин уточнил прогноз по инфляции на конец 2018 года

Максим Орешкин уточнил прогноз по инфляции на конец 2018 года. По словам главы Минэкономразвития, к концу года инфляция превысит ранее прогнозированную отметку в 3,4% и дойдёт до значения в 3,9-4%.

//Шоу-бизнес

Актриса Виктория Исакова рассекретила свою маленькую дочку

Актриса Виктория Исакова рассекретила свою маленькую дочку

Виктория Исакова порадовала своих поклонников, опубликовав в Инстаграм фото маленькой дочки. Малышка, как делают многие девочки в ее возрасте, облачилась в мамины туфли на каблуках и расхаживает по дому.

//Политика

Советника Порошенко раскритиковали за язык

Советника Порошенко раскритиковали за язык

Советника президента Украины Петра Порошенко Юрия Бирюкова обвинили в позорном "неуважении к украинской нации". Причиной стало его недавнее выступление на одной из телевизионных передач.

//Экономика

Кудрин выразил мнение по поводу соглашения ОПЕК+

Кудрин выразил мнение по поводу соглашения ОПЕК+

Глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин поделился мнением о соглашении ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. По словам Кудрина, подобные меры являются лишь временным решением проблемы по стабилизации цен на нефть.

//Новости СМИ2

//Шоу-бизнес

Любовь Успенская рассказала, как изменилась ее дочь после аварии

Любовь Успенская рассказала, как изменилась ее дочь после аварии

Прошло почти три месяца, как взрослая дочь певицы Любы Успенской упала с велосипеда и получила серьезную травму головы. "Таня сильная и стала мудрей" - пшет певица спустя три месяца.

//Происшествия

Пробка образовалась из-за ДТП на пересечении Варшавки и ул.Подольских Курсантов

Пробка образовалась из-за ДТП на пересечении Варшавки и ул.Подольских Курсантов

Автомобильная пробка образовалась на юге Москвы из-за дорожно-транспортного происшествия, которое произошло на пересечении Варшавского шоссе и улицы Подольских Курсантов. На перекрестке столкнулись пять машин.

//Непознанное

Экс-спецагент США рассказал о живых инопланетянах

Экс-спецагент США рассказал о живых инопланетянах

Специальный агент ВВС США Ричард Доти, ныне находящийся в отставке, заявляет, что пришельцы, которых извлекли из космического корабля после его падения в Розуэлле в 1947 году, были живы.

//Экономика

Эксперт: Российская экономика вряд ли вырастет к 2020 году на 2%

Эксперт: Российская экономика вряд ли вырастет к 2020 году на 2%

Дмитрий Медведев хорошо оценил экономические итоги. Как передает ТАСС, об этом премьер-министр сообщил в ходе интервью пяти российским телеканалам.

//Шоу-бизнес

Певица Юлия Ковальчук восхитила поклонников идеальным лицом

Певица Юлия Ковальчук восхитила поклонников идеальным лицом

Известная российская певица, бывшая участница группы "Блестящие" Юлия Ковальчук восхитила поклонников своим идеальным юным лицом. Артистка опубликовала снимок в минувшую пятницу, 7 декабря.

//В мире

Американское издание высоко оценило российский автомат ШАК-12

Американское издание высоко оценило российский автомат ШАК-12

Американское издание оценило российский тяжелый автомат ШАК-12 калибра 12,7 миллиметра. Это оружие было разработано по заказу Федеральной службы безопасности РФ, и уже скоро оно поступит на вооружение.

//В мире

В Раде предложили проверять кандидатов в президенты у психиатра и нарколога

В Раде предложили проверять кандидатов в президенты у психиатра и нарколога

Члены украинской Радикальной партии Олега Ляшко зарегистрировали в Верховной раде проект закона, предусматривающий внесение изменений в закон Незалежной "О выборах президента Украины".

//Политика

Почему производство самолётов "Ан" перенесли в Киев

Почему производство самолётов "Ан" перенесли в Киев

Дивны дела твои, Господи. Не ищите в этом решении генсека Брежнева глубокого экономического обоснования, политической необходимости или географической целесообразности. Во всём банально виновата женщина!

//В мире

Илон Маск заявил, что все неправильно произносят название его компании

Илон Маск заявил, что все неправильно произносят название его компании

Известный предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что практически все неправильно произносят название его компании Tesla. Бизнесмен решил наконец объяснит, как нужно говорить это слово.

//Происшествия

В МВД прокомментировали инцидент с нетрезвой школьницей, сбившей инспектора ДПС

В МВД прокомментировали инцидент с нетрезвой школьницей, сбившей инспектора ДПС

В ГУ МВД по Челябинской области подтвердили информацию о 15-летней школьнице, которая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбила на Мерседесе сотрудника дорожно-патрульной службы.

//В мире

В МИД Германии высказались против введения новых антироссийских санкций

В МИД Германии высказались против введения новых антироссийских санкций

Глава министерства иностранных дел Германии Хайко Маас сделал в субботу, 8 декабря, важное заявление. По словам дипломата, Берлин выступает против введения новых санкций в отношении России.

//Общество

Эксперт: Повышение стоимости парковки увеличит число пробок в столице

Эксперт: Повышение стоимости парковки увеличит число пробок в столице

В столице с 15 декабря вводятся новые правила пользования платными парковками. Таким образом, самый высокий тариф на ряде улиц в центре города, включая Петровку и Неглинную, составит 380 рублей в час (на 180 рублей больше, чем в настоящее время).

//В мире

В рамках протестов в Париже задержали более 480 человек

В рамках протестов в Париже задержали более 480 человек

В субботу, 8 декабря, стало известно, что количество задержанных в рамках акций протестов в Париже превысило 480 человек. Соответствующую информацию предоставил премьер-министр Франции Эдуар Филипп.

//Общество

Иконостас в школе для детей с синдромом дауна: они все учились в нашей школе...

Иконостас в школе для детей с синдромом дауна: они все учились в нашей школе...

Наше русское пристрастие вешать в кабинетах портреты президента и премьера гениально объяснили петербургские школьники с синдромом дауна.

//Общество

Психиатр: Депрессию нельзя лечить электрической стимуляцией мозга

Психиатр: Депрессию нельзя лечить электрической стимуляцией мозга

Техника прямой электрической стимуляции области мозга, находящейся над глазами, позволяет быстро избавиться от депрессии, как передает издание Current Biology со ссылкой на исследование ученых. Эксперты провели эксперимент на 25 пациентах. Все они страдали от эпилепсии.

//Шоу-бизнес

Виталина Цымбалюк-Романовская подала на Армена Джигарханяна в суд

Виталина Цымбалюк-Романовская подала на Армена Джигарханяна в суд

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская недавно подала в суд на своего бывшего мужа Армена Джигарханяна. Согласно последней информации источников, женщина обратилась в Кунцевский суд Москвы.

//Политика

ФСБ: артустановки на кораблях ВМС Украины были заряжены

ФСБ: артустановки на кораблях ВМС Украины были заряжены

Артиллерийские установки на катерах ВМСУ, задержанных при попытке нарушить госграницу РФ в Керченском проливе, были заряжены и готовы к бою, заявил глава СУ ФСБ России Михаил Шишов.

//Экономика

В Минфине заявили, что налоговую нагрузку в России не будут повышать 6 лет

В Минфине заявили, что налоговую нагрузку в России не будут повышать 6 лет

Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов утром в субботу, 8 декабря, заявил, что правительство страны в ближайшие шесть лет не планирует увеличивать налоговую нагрузку на бизнес.

//В мире

Видео, как на Аляске гостем, позвонившим в дверь, оказался лось

Видео, как на Аляске гостем, позвонившим в дверь, оказался лось

На Аляске семейная пара была озадачена поздним звонком в дверь своего дома, за которой никого не оказалось. Сперва супруги списали все на детские шалости, но потом просмотрели записи с камер.

//Общество

Министр труда не согласился с тем, что после 45 лет в РФ сложно найти работу

Министр труда не согласился с тем, что после 45 лет в РФ сложно найти работу

Глава Министерства труда и социальной защиты Максим Топилин в субботу, 8 декабря, не согласился с тем, что гражданам Российской Федерации, которым уже исполнилось 45 лет, сложно найти работу.

//Происшествия

В Волгограде пожилой водитель скончался за рулем и спровоцировал ДТП

В Волгограде пожилой водитель скончался за рулем и спровоцировал ДТП

В Волгограде утром в субботу, 8 декабря, пожилой водитель скончался за рулем своего автомобиля и спровоцировал дорожно-транспортное происшествие. Авария случилось сегодня на проспекте Жукова.

//В мире

В сеть попали тайные планы полиции Франции в отношении "желтых жилетов"

В сеть попали тайные планы полиции Франции в отношении "желтых жилетов"

В социальные сети сегодня попали тайные планы французской полиции в отношении "желтых жилетов". Соответствующие данные в субботу, 8 декабря, предоставили источники в силовых ведомствах страны.

//Происшествия

Появилась информация о задымлении на Киевском вокзале в Москве

Появилась информация о задымлении на Киевском вокзале в Москве

В субботу, 8 декабря, в СМИ появилась информация о задымлении на Киевском вокзале в Москве. Соответствующую информацию ранее сегодня предоставил осведомленный источник в экстренных службах.

//Наука

Ученые раскрыли причину долголетия попугаев

Ученые раскрыли причину долголетия попугаев

Попугаи в среднем живут дольше других птиц такого размера. Оказалось, эта особенность появилась у них из-за генетических изменений. Об этом свидетельствует исследование ученых из США и Бразилии.

//В мире

В ФСБ рассказали о главной цели провокаций Украины в Черном море

В ФСБ рассказали о главной цели провокаций Украины в Черном море

Сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации утром в субботу, 8 декабря, назвали цель украинских провокаций в акватории Черного моря, а также прочих нападок со стороны Киева.

//Армия

В США оценили «супероружие» спецназа РФ

В США оценили «супероружие» спецназа РФ

Американский журнал The National Interest накануне выпустил восторженную статью о новом варианте тяжелого автомата - ШАК-12, созданном по заказу ФСБ. Оружие получит российский спецназ.

//В мире

Президент Ирана обвинил Дональда Трампа в экономическом терроризме

Президент Ирана обвинил Дональда Трампа в экономическом терроризме

Иранский лидер Хасан Роухани обвинил президента США Дональда Трампа в экономическом терроризме в связи с решением страны о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной сделке.

//Политика

Премьер Греции попросил Путина подарить ему галстук

Премьер Греции попросил Путина подарить ему галстук

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас, принципиально отвергающий галстуки, пообещал непременно надеть неугодный аксессуар на следующие переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

//В мире

В США обнаружили самого маленького в мире бычка

В США обнаружили самого маленького в мире бычка

В ветеринарной клинике при университете штата Миссисипи в США врачи обследовали, возможно, самого маленького бычка в мире. Об этом ветеринары рассказали на странице учреждения в Facebook.

//Наука

Китай отправил на обратную сторону Луны ракету

Китай отправил на обратную сторону Луны ракету

Минувшей ночью с космодрома Сичан на территории Китая стартовал космический аппарат. Согласно последней информации источников, вышеуказанная ракета позволит исследовать обратную сторону Луны.

//Общество

На выходных в Москве установится настоящая зимняя погода

На выходных в Москве установится настоящая зимняя погода

Жителям Москвы и гостям столицы пообещали настоящую зимнюю погоду на начавшихся выходных. Данную информацию сегодня утром предоставила ведущий специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

//В мире

Трамп и экс-госсекретарь США Тиллерсон обменялись оскорблениями

Трамп и экс-госсекретарь США Тиллерсон обменялись оскорблениями

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и бывший госсекретарь страны Рекс Тиллерсон обменялись оскорблениями. Первый выпад, согласно последней информации, сделал именно дипломат.

//Новости партнеров

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры