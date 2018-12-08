Любовь Успенская рассказала, как изменилась ее дочь после аварии

Прошло почти три месяца, как взрослая дочь певицы Любы Успенской упала с велосипеда и получила серьезную травму головы. Звезда шансона сильно переживала за единственную дочь. Татьяна жила не в России - то в США, то в Коста-Рики.

Люба Успенская о дочке: "После двух сложных операций мы много чего переоценили"

Мама девушки сильно скучала по своему хотя и взрослому, но ребенку. А Тане нравилось жить на берегу океана. Несколько часов назад Успенская опубликовала в Инстаграм видеозапись, как дочь накануне аварии гуляет по побережью.

Сейчас у дочери певицы после сложных операций уже все в порядке со здоровьем. И Успенской хочется думать только о хорошем. "Нет ничего дороже твоего ребёнка, это видео Таня прислала мне накануне аварии... Я думаю, каждая достойная мама меня поймёт. Пускай наши дети нас делают только счастливыми — это всё, ради чего мы живём. Слава Богу, плохое позади", - написала артистка в соцсети и рассказала, что "Таня сильная и стала мудрей". Успенскую радует, что дочь сейчас живёт с ней в доме.

Напомним, 28-летняя Татьяна Плаксина каталась на велосипеде и упала с него, повредив челюсть. Медики диагностировали перелом челюсти. Девушка выбила пять зубов.

Мама перевезла дочь в Россию. Татьяна перенесла несколько операций на голове. Успенская была вынуждена побрить дочь наголо. "А сегодня мы проделали работу на которую я с трудом смогла решиться - но которая в итоге нам всем принесла огромное освобождение", - написала тогда артистка.