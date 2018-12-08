Дети Джорджа Клуни сразили весь мир красотой и обаянием

Дети известного актера Джорджа Клуни и его супруги Амаль сразили весь мир красотой и обаянием. На днях папарацци застали жену артиста на улице, она одной рукой держала Эллу, а другой – Александра.

На снимках можно увидеть стильно одетую Амаль, которая потрясающе выглядит и буквально светится от счастья. Ее сын и дочь, которых не так часто показывают общественности, просто поразили поклонников.

Оказалось, что маленькая Элла растет копией своей красавицы-мамы – у нее огромные глаза, яркие брови и пухлые губы. Александр же похож на своего отца – у него уже сейчас можно заметить фирменную мимику Джорджа Клуни, его аккуратный нос и выразительные глаза.