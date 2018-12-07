Рената Литвинова считает, что лучшие песни о любви написала ее подруга Земфира
7 декабря 2018, 22:00 [ «Аргументы Недели» ]
Актриса, сценарист и режиссер Рената Литвинова поделилась мнение о творчестве своей подруги, автора и исполнительницы Земфиры. В интервью журналу Vogue Литвинова поделилась, что, как она считает, самые лучшие песни о любви пишет Земфира.
"Мы сейчас работаем с Земфирой и, наверное, все самые лучшие песни о любви этого поколения — начиная от меня, 50-летней, заканчивая 10-летними — написала она. Лучше еще пока никто не написал!" — считает Рената Литвинова.
Отметим, Рената Литвинова одна из немногих смелых актрис, кто смело говорит о своем возрасте.
В январе будущего года актрисе исполнится 52 года. Литвинова никак не выглядит на свой возраст.