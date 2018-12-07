Певица Линда после долгого молчания, наконец-то решила рассказать о причинах конфликта с продюсером Максимом Фадеевым. Всему виной зависть и деньги, считает девушка. Этот творческий тандем некогда позволил обоим музыкантам взлететь на вершину музыкального Олимпа, но не выдержал испытаний богатством и медными трубами.

Загадочная Линда своей мрачной, готической эстетикой покорила сердца слушателей в начале 90-х, а затем также таинственно исчезла, рассказав только, что назрел конфликт с продюсером и она хочет отдохнуть от славы. Певица надолго уехала в Грецию и даже успела там выйти замуж. А когда вернулась на родину и вновь решила покорить сцену, то поняла, что бывший продюсер не намерен прощать былых обид.

Всему виной зависть и деньги, считает Линда. Это вначале, когда отец девушки финансировал проект, их отношения строились на общности музыкальных идей, а как кончились деньги – начались конфликты. «Могу назвать две причины того, что все так получилось. Во-первых, мне предложили контракт с Universal, но без Макса. Это его очень обидело. После ситуации с контрактом у нас сразу напряглись отношения. И во-вторых, финансовый источник поменял свое русло. У моего отца начались проблемы с деньгами, а ведь раньше именно он давал деньги на студию, клипы. И когда источник финансирования исчез, начал исчезать и продюсер. Однажды Макс просто пришел к моим музыкантам и заявил, чтобы они переходили в его новый проект Total. Они его послали, и Макс тогда сказал: «Ну ладно, посмотрим. Рекомендую без меня даже не дышать». Потом в прессе стали появляться странные статьи, что мой папа его преследует, что он весь такой несчастный пытается скрыться от него в дырявых носках. Он же использовал меня для своего пиара, это всем понятно», — рассказала Линда в интервью для YouTube-канала «А поговорить?»

Возвращение на сцену далось Линде не просто, масс-медиа писали кучу небылиц и слухов, в течение нескольких месяцев у ее концертов даже не было никакой рекламы. Бывший продюсер вставлял палки в колеса, и мало кто решался с ним спорить. «Однажды на какой-то вечеринке я встретила Ивана Урганта, и он пригласил меня на свою передачу. Через какое-то время мы начали созваниваться, продумывать детали. И тут со мной связываются с Первого канала. Мне сказали: «Для начала решите свои проблемы с тем, с кем вы поссорились, а потом уже приходите к нам». Сейчас руководство Первого канала уже немного потеплело ко мне», — поделилась Линда.

И тем не менее, как пишет издание "СПИД-Инфо", сейчас у Линды своя аудитория, которая любит ее, и полные залы. А Макс Фадеев все же решил пойти на мировую и предложил девушке записать совместную песню. Так Линде удалось доказать, что она действительно звезда, даже без продюсера.