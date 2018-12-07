Виктория Лопырева игнорирует слухи о беременности и прячет животик

Телеведущая и модель Виктория Лопырева не реагирует на сообщения в сетях о ее беременности. Не отвечает на вопросы в сосетях. А на новых фото одна из самых красивых россиянок снята в просторных нарядах.

Басков и Лопырева расстались, а Виктория ждет ребенка?

В СМИ в начале осени появились сообщения о беременности Виктории. Но, как известно, с каждым месяцем животики у беременных женщин увеличиваются. Поклонники заметили, что грудь 35-летней женщины увеличилась.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Victoria Lopyreva (@lopyrevavika)6 Дек 2018 в 3:46 PST

На днях Лопырева посетила съемку новогодней коллекции одежды близкой подруги — супруги футболиста Юрия Жиркова Инны.

Многодетная мама Инна Жиркова продемонстрировала одежду, подчеркивающую фигуру. У Вики же все наряды были свободного кроя. В завершении фотосессии Лопырева вообще укуталась в большую куртку.

Сейчас Виктория Лопырева носит свободную одежду и в повседневной жизни.