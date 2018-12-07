Виктория Лопырева игнорирует слухи о беременности и прячет животик
7 декабря 2018, 19:35 [ «Аргументы Недели» ]
Телеведущая и модель Виктория Лопырева не реагирует на сообщения в сетях о ее беременности. Не отвечает на вопросы в сосетях. А на новых фото одна из самых красивых россиянок снята в просторных нарядах.
В СМИ в начале осени появились сообщения о беременности Виктории. Но, как известно, с каждым месяцем животики у беременных женщин увеличиваются. Поклонники заметили, что грудь 35-летней женщины увеличилась.
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На днях Лопырева посетила съемку новогодней коллекции одежды близкой подруги — супруги футболиста Юрия Жиркова Инны.
Многодетная мама Инна Жиркова продемонстрировала одежду, подчеркивающую фигуру. У Вики же все наряды были свободного кроя. В завершении фотосессии Лопырева вообще укуталась в большую куртку.
Сейчас Виктория Лопырева носит свободную одежду и в повседневной жизни.
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