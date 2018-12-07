Нина Гребешкова высказалась об якобы приставаниях Гайдая к Варлей

Вдова создателя легендарных советских кинофильмов режиссера Леонида Гайдая актриса Нина Гребешкова высказалась о заявленни звезды "Кавказкой пленницы" Натальи Варлей о приставаниях на съемках.

В своей автобиографической книге Наталья Варлей описала, как Гайдай попытался приставать к ней после празднования дня рождения актера Александра Демьяненко, который играл в этой кинокомедии Шурика.

В книге Варлей пишет: "Мы сели, я на краешек стула, а Леонид Иович в кресло у окна — напротив. Ситуация была более чем неловкая… Я начала "заполнять паузу", что-то лепеча про день рождения Саши, про завтрашние съемки… И тут в коридоре раздался громкий звук торопливых шагов, и в дверях остановилась Нина Павловна".

"Я от смущения не нашла ничего умнее, чем заявить:"Мы говорим о работе!" Нина Павловна молча вышла", — вспоминает Варлей.

По словам Варлей, тогда Гайдай пошел к двери, но не сразу вышел, а закрыл ее изнутри, повернулся и попытался поцеловать ее. А она - "девушка цирковая, сильная, с моментальной реакцией" - мгновенно Гайдая не только оттолкнула, но и вытолкала из номера, и заперлась.

Знаменитым фильмам "Кавказская пленница" и "Бриллиантовая рука" - более полувека.

"Пусть пишет... Что сейчас об этом говорить? Я не знаю, правда или нет. Мне не интересно", — цитирует "Ридус" Нину Гребешкову.