Басков отшутился от свадьбы с Волочковой

Балерина Анастасия Волочкова в очередной раз удивила поклонников, сообщив в своем микроблоге о предстоящей свадьбе с певцом Николаем Басковым и заодно похваставшись подаренными им серьгами.

«Наши отношения с Колей проверены временем. Мой самый Мужчина… У нас будет самая роскошная, веселая и зажигательная свадьба!», - подписала Волочкова совместный снимок с Басковым в своем инстаграме, не забыв уточнить, что серьги, в которых она позирует на фото, подарены ей Николаем.

«Свадьба, конечно, будет, но у каждого своя», - коротко прокомментировал это заявление Николай Басков.

«Анастасия, жгите!», - иронично отозвались подписчики блога балерины.