Максим Матвеев показал фото крошечного сына и назвал его имя

В сети накануне появился первый снимок новорожденного сына Елизаветы Боярской и Максима Матвеева. Актеры во второй раз стали родителями на днях – малыш появился на свет немного раньше срока.

Мама актера Максима Матвеева сообщила о рождении второго внука

Матвеев опубликовал на своей страничке в социальной сети фотографию, на котором держит укутанного младенца. Можно заметить, что мальчик родился очень маленьким. Максим также назвал имя сына – его решили наречь Григорием.

Актер поблагодарил свою супругу Елизавету за такую радость. Мужчина назвал жену умницей и героиней, а также в очередной раз признался ей в любви.

Поклонники поздравляют чету артистов. Они не были разочарованы, поняв, что Матвеев не планирует показывать в сети лицо второго сына – своего первенца Елизавета и Максим тоже долгое время скрывали от публики.