Максим Матвеев показал фото крошечного сына и назвал его имя
7 декабря 2018, 11:35 [ «Аргументы Недели» ]
В сети накануне появился первый снимок новорожденного сына Елизаветы Боярской и Максима Матвеева. Актеры во второй раз стали родителями на днях – малыш появился на свет немного раньше срока.
Матвеев опубликовал на своей страничке в социальной сети фотографию, на котором держит укутанного младенца. Можно заметить, что мальчик родился очень маленьким. Максим также назвал имя сына – его решили наречь Григорием.
Актер поблагодарил свою супругу Елизавету за такую радость. Мужчина назвал жену умницей и героиней, а также в очередной раз признался ей в любви.
Поклонники поздравляют чету артистов. Они не были разочарованы, поняв, что Матвеев не планирует показывать в сети лицо второго сына – своего первенца Елизавета и Максим тоже долгое время скрывали от публики.
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Урожайный нонче год..????????????????Гриша...сынище...С Днем Рождения!! Будь здоров!!! Тут у нас интересно и весело!! Компания у тебя отличная, так что не заскучаем!!???????? Спасибо @lizavetabo за это чудо,за эту радость!! Ты моя умница, моя героиня, моя любовь!!????❤️ Ура, ура, ура!!! Спасибо всем за поздравления!!! Всем также удачи, радости и самого наилучшего...✌???????????????? Ну и как говаривали классики: «Милоты вам в ленту»... «милоты много не бывает»... «милота на милоте, милотою погоняет»... «милота милоту притягивает»...???? #максимматвеев #елизаветабоярская #пополнение #сынок❤️ #гриша #сднемрождения #спасибозасына #сыноклюбимый #милота????