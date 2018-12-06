Мужской поступок. Гуф выложил переписку своих двух женщин в Сеть

По истине мужской поступок рэпера Гуфа сильно удивил интернет-общественность. Музыкант слил в Сеть переписку двух своих женщин. Еще недавно солистка A'Studio Кети Топурия и Гуф публиковали романтические фото и признания друг другу в любви. И вдруг скандал как гром сред ясного неба.

Выяснилось, что популярного рэпера почти два года были отношения с девушкой из Екатеринбурга – Яной Шевцовой. «Мы уже давно не общаемся», — призналась Топурия, подтвердив, расставание в Гуфом. Но особо в комментарии не вдавалась. Но когда 20 летняя пассия рэпера начала делиться подробностями интимной жизни с артистом, вокалистка не выдержала. «Яна, я все прекрасно знаю. Поверь. Я тебя прошу не выкладывать это все», — написала Кети.

Вот эту переписку и опубликовал Гуф в сторис. Яна призналась, что забеременела от рэпера, но вынуждена была сделать аборт, так как он совсем не хотел ребенка. Шевцова также не стала отрицать, что все еще любит артиста и хочет встретиться с Гуфом на ток-шоу, чтобы там выяснить отношения. Но Гуф, кажется, испугался и разбираться в перипетиях своей жизни перед камерами не намерен. Зато рэпер не растерялся и опять же угрозы Яны также выложил в Сеть.

«Если ты отказываешься идти туда, куда тебя зовут, будет все иначе. Все записи о Кети у меня имеются. Оказывается, айфон — не просто игрушка, он может решать вопросы. Я не даю эту информацию СМИ, потому что мне ее по-женски жаль. А ты только захочешь побежать на передачу, но будет уже поздно», — предупредила девушка.

Решится ли репер на встречу с любовницей, которую бросил, пока не понятно, но вот Кети он точно попросил не вмешиваться: «Хотя бы здесь, можно я сам разберусь с этой «проблемкой»? Если у меня не получится, я обращусь к тебе за помощью», - цитирует слова рэпера издание «СПИД-Инфо».