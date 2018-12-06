Престарелые рокеры названы самыми высокоплачиваемыми музыкантами

Названы самые высокооплачиваемые музыканты мира. Удивительно, но лидерами оказались вовсе не кумиры молодежи – популярные рэперы, а настоящая легенда в мире музыки.

На первом месте – музыканты из группы U2 во главе с Боно. Тридцатилетие альбома The Joshua Tree, который ирландцы выпустили еще в 1987 году, пенсионеры рок-движения решили отметить грандиозным мировым туром и не просчитались. Миллионы фанатов были в восторге от концертов, и ностальгия по временам бурной молодости принесла U2 ни много, ни мало - 316 миллионов долларов. Однако журнал Forbes засчитал музыкантам всего 118 миллионов, но это не помешало им возглавить рейтинг.

В тройке лидеров на втором месте оказались опять такие рок-музыканты - группа Coldplay и ее 115.5 миллионов, и на втором месте опять уверено расположился Эд Ширан, который и получил звание самого богатого сольного артиста года.

А вот пресловутые рэперы занимают лишь шестое место - у певца и продюсера Джея-Зи – всего каких-то 76,5 миллионов долларов. Что вовсе не подтверждает всеобщей убежденности о такой уж безграничной популярности рэп музыки.