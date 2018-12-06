Обнародовано содержание предсмертной записки мужа Хлебниковой

Экс-продюсер певицы Марины Хлебниковой Алексей Савельев поделился содержанием предсмертной записки бывшего супруга артистки, покончившего с собой и найденного мертвым в ее квартире. Марина Хлебникова не пришла на похороны экс-супруга

Напомним, после инсульта мужчины Марина поселила Антона Логинова в своей квартире в Северном Бутово и ухаживала за ним. В конце сентября певица поздно вечером вернулась домой и обнаружила экс-супруга мертвым.

В квартире рядом с телом мужчины была найдена его предсмертная записка. Певица пережила такой нервный срыв, что загремела в больницу. Позднее она не смогла прийти на прощание бывшим мужем.

"Сожалею, что ты меня так не любила, как я тебя любил. Но не вини себя в случившемся и не ищи виноватых! Это мое добровольное решение", - гласил текст прощального послания Логинова.

Как отмечает издание "Экспресс газета", Антон оставил детальные распоряжения, что делать после его смерти, где искать завещание, банковские счета, флэшки и прочее.

Савельев рассказал, что особенно ему запомнилась фраза "Оплати Интернет! Он не оплачен".